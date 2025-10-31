El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fernando García Abella y Joaquín Pixán en el acto de ayer. Jesús Manuel Pardo

Joaquín Pixán viaja por la armonía alada de los versos de Ángel González

El tenor participó en el homenaje de la Biblioteca Jovellanos y su club de lectura al poeta ovetense por su centenario

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:50

El tenor cangués Joaquín Pixán lleva años tendiendo puentes entre la música y la poesía, con especial interés por los autores asturianos: desde los ... poetas contemporáneos al Padre Galo, pasando por el cancionero popular que elaboró con Antonio Gamoneda. Del interés por otro nombre mayor de nuestras letras, el de Ángel González, son muestra los dos discos que dedicó a sus poemas. Ayer era invitado por la Biblioteca Pública Jovellanos a rememorar su relación con el autor ovetense y cómo se gestaron esos álbumes en un acto de homenaje al autor de 'Palabra sobre palabra', en el que se escucharon varios de los textos que grabó el cantante cangués y otros recitados por miembros del club de lectura de la biblioteca.

