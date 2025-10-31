Joaquín Pixán viaja por la armonía alada de los versos de Ángel González

El tenor cangués Joaquín Pixán lleva años tendiendo puentes entre la música y la poesía, con especial interés por los autores asturianos: desde los ... poetas contemporáneos al Padre Galo, pasando por el cancionero popular que elaboró con Antonio Gamoneda. Del interés por otro nombre mayor de nuestras letras, el de Ángel González, son muestra los dos discos que dedicó a sus poemas. Ayer era invitado por la Biblioteca Pública Jovellanos a rememorar su relación con el autor ovetense y cómo se gestaron esos álbumes en un acto de homenaje al autor de 'Palabra sobre palabra', en el que se escucharon varios de los textos que grabó el cantante cangués y otros recitados por miembros del club de lectura de la biblioteca.

En un salón de actos lleno y con la presencia en las primeras filas del director general de Patrimonio Cultural del Principado, Pablo León, Pixán evocó su primer encuentro con Ángel González en 1992 en un curso de verano de El Escorial que dirigía el recordado José Luis Balbín. El tenor llevaba tiempo embarcado en su sueño de actualizar la canción asturiana con letras de autores contemporáneos y le propuso al poeta escribir algo para ese proyecto. El primer fruto fue el disco 'Voz que soledad sonando'(2003) para el que González solo le puso como condición que grabara las cinco canciones que había compuesto el gijonés Enrique Truan sobre poemas suyos. Tiempo después el poeta le entregaría las paráfrasis que escribió sobre tres cantares populares de nuestra tierra y ahí surgió el álbum 'Cinco versiones musicales para tres poemas inéditos de Ángel González' (2008) que su autor no llegó a ver publicado.

Crítico de conciertos en la prensa y gran melómano, el poeta ovetense de los 50, subrayó Pixán que «aunque Ángel no era músico de formación, en toda su poesía la música está muy presente». De ello había puesto diversos ejemplos el director de la Biblioteca Jovellanos, Fernando García Abella, citando títulos de sus poemas como 'Vals del atardecer', 'Tango de la madrugada' o 'Estoy Bartok de todo', mientras el tenor recordaba la afición de González por cantar en reuniones nocturnas con amigos (como Sabina, en la Semana Negra de Gijón). No lo haría Pixán, en esta ocasión, pero el público pudo oír su voz grabada en la música alada de los versos del poeta al que se homenajeaba por su centenario.