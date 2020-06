Entre líneas Jon Bilbao: «Escribir pensando en la posteridad me bloquearía» Jon Bilbao Es esta una entrevista breve, alejada de lo acostumbrado, que busca conocer mejor a distintos autores y descubrir algunos de los secretos que esconden, si es que tienen alguno, quién sabe. Consta de diez preguntas elegidas entre una lista compuesta por más de cincuenta. En esta ocasión, el invitado es Jon Bilbao. VERÓNICA GARCÍA-PEÑA Viernes, 19 junio 2020, 03:23

Jon Bilbao (Ribadesella, 1972) es uno de los grandes autores nacionales de relatos, género con el que ha obtenido premios tan prestigiosos como el 'Ojo Crítico de Narrativa', 'Premio Tigre Juan' y el 'Premio Euskadi de Literatura'. Su nueva obra, 'Basilisco' (Impedimenta, 2020), es una novela poderosa, híbrida, que mezcla con soltura la cultura popular con la literatura más clásica. Un western crepuscular que juega con el lector, desafiando su percepción de la realidad, y le hace partícipe, como ocurre en todas sus obras, de una trama muy singular.

Si pudiera hacerlo y nadie se enterara ni tuviera repercusiones, ¿a quién plagiaría? ¿Por qué?

A Melville, a Faulkner, a McCarthy, a Iris Murdoch… Porque plagiarlos sería el único modo de escribir tan bien como ellos.

Si solo pudiera escoger una palabra, solo una, para definir el mundo, ¿cuál sería? ¿Y para definirse a usted mismo?

Mundo: Diversidad

Yo: Huraño

Sigmund Freud veía a los artistas como personas especiales y con heridas profundas… ¿Lo cree así? ¿Son los escritores especiales? ¿Seres de heridas profundas?

Son personas con un ego superior a la media y una gran necesidad de comunicarse. Una amiga mía dice que un buen escritor debe tener demonios dentro. Es una buena frase pero quizá excesiva. Sí es cierto que ayuda tener preguntas acerca de uno mismo cuyas respuestas se te escapan una vez tras otra.

Supersticiones y manías. ¿Usted escribe en secreto, sin desvelar apenas nada sobre ello, o es de los que les gusta hablar de lo que escribe?

No tengo reparos en hablar de los proyectos en curso. Me gusta comprobar si despiertan interés en los demás.

Existe algún libro que haya leído e incluso disfrutado y que nunca confesaría haberlo hecho. No hace falta que dé el nombre, pero díganos al menos el género y cuéntenos por qué se decidió a leerlo.

No se me ocurre ningún título del que me avergüence. Creo que es bueno nutrirse tanto de la alta cultura como de la cultura popular, e incluso de subproductos. Además, los escritores siempre podemos poner la excusa de que leemos algo no porque nos guste sino para documentarnos.

«Cómo es posible que haya estado en tus infiernos…» ¿Cómo proseguiría? Y no tiene que ser necesariamente la continuación de la canción de 'Love of Lesbian'.

«… y que me gusten menos que los míos.»

Si pudiera convocar al fantasma de un escritor para hacerle una única pregunta, ¿a quién llamaría y qué le preguntaría?

No convocaría a ninguno, no soy mitómano. Preferiría convocar a alguien de mi familia. Lo que le preguntase sería asunto nuestro.

Dicen que todos tenemos un precio o que todo tenemos algo por lo que seríamos capaces de hacer cosas inimaginables. Usted, ¿por qué vendería su alma?

Por el bienestar de mi familia.

Si pudiera ser el personaje de un libro, ¿cuál escogería?

No escogería ningún personaje literario sino uno cinematográfico: Junior Bonner, el jinete de rodeo al que interpreta Steve McQueen en la película homónima de Sam Peckinpah.

¿Alguna vez ha pensado qué será de sus libros dentro de cincuenta años? ¿Le importa lo que la gente diga en el futuro de ellos?

No, nunca lo he hecho. Escribir pensando en la posteridad me bloquearía.