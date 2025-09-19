El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Laura Castañón, en el Cerro, escenario de la guerra civil, a la que vuelve en esta novela. PALOMA UCHA

Laura Castañón regresa al pasado

La escritora publica su esperada nueva novela, 'La geometría de la memoria', de la que hoy ofrecemos un adelanto en exclusiva

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Adelanto. Tras la exitosa trilogía que abrió en 2013 con 'Dejar las cosas en sus días' y cerró seis años después con 'Todos los naufragios', ... Laura Castañón regresa a las librerías. El silencio ha sido largo, aunque no total, porque la escritora no ha abandonado sus textos en estas mismas páginas. La cuarta novela se ha hecho esperar y llega con este otoño. 'La geometría de la memoria' es un ejercicio a dos tiempos, una mezcla de la época actual con la guerra civil y el franquismo, en la que la autora se manifiesta de nuevo como una de las grandes narradoras de hoy. Se presentará el 30 de octubre en el Antiguo Instituto con el Aula de Cultura de EL COMERCIO y La buena letra.

