Leopoldo Tolivar Alas: «El general Riego fue un verdadero mártir de la Constitución»

En 2023 se cumplían 200 años de la ejecución del general Riego, una cifra «muy redonda» que sin duda daba pie a la conmemoración institucional ... y a repensar a este personaje imprescindible de nuestra historia, por un lado, «tan vinculado a esta tierra», y por otro, tan «valiente, comprometido y absolutamente insobornable», en palabras de Leopoldo Tolivar Alas. El catedrático de Derecho y colaborador de EL COMERCIO fue el encargado de ofrecer entonces una de las conferencias que organizó el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) y fue ayer, en el mismo lugar, quien presidió la mesa en la que se presentaba el libro que recoge los frutos de aquel ciclo que conmemoraba la efeméride.

Con el título 'En torno a Riego en el II Centenario de su muerte', este volumen reúne los textos de Francisco Carantoña Álvarez, Clara Álvarez, Emilio La Parra López, Alicia Laspra y Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz. «Son personalidades de mucho calibre», destacaba Tolívar poco antes de la presentación, «que además han tenido la amabilidad de rehacer y ampliar sus ponencias» produciendo así un corpus de textos que se aproximan a la figura del general desde diversos prismas que incluyen su figura, su legado, su martirio o incluso su repercusión en la prensa extranjera, especialmente en la británica y la francesa.

Es una actividad en la que colaboran la Academia Asturiana de Jurisprudencia y el Ridea y que pone en valor a «un verdadero mártir de la Constitución», asegura Tolivar. «Personalidades de este calibre y estas convicciones siempre hacen falta, aunque no tengamos que llegar a derroteros tan trágicos como sublevaciones, guerras y ejecuciones», claro. «Es muy seguro que él supo, desde que se produjo el levantamiento en 1820, que su vida corría peligro, conociendo como era Fernando VII. Y renunció a otros destinos, porque podía haberse ido a América», explica. «Y aunque es cierto que luego fue oficialmente rehabilitado después de ejecutado, se puede decir que es un mártir de la libertad y contra el absolutismo y un defensor de la Constitución, ahora que se nos llena la boca hablando de ella, unos para criticarla, otros para lavarla».

Todavía se podría seguir indagando en su perfil y «habría otras muchas lecturas que no tratamos en el libro», como su paso por la Universidad de Oviedo. «Es una persona muy vinculada a Asturias, singularmente a Tuña, a Tineo y a Oviedo. Pero de punta a punta de Asturias, lo reconocemos como uno de nuestros grandes personajes».