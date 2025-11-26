El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Francisco Carantoña, Ignacio Fernández-Sarasola, Antonio Jiménez-Blanco, Clara Álvarez, Leopoldo Tolivar, Alicia Laspra y Emilio Laparra. Mario Rojas
Presenta 'En torno a Riego en el II Centenario de su muerte'

Leopoldo Tolivar Alas: «El general Riego fue un verdadero mártir de la Constitución»

El catedrático en Derecho presentó un volumen que recopila los frutos de las conferencias impartidas en el bicentenario del militar

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:44

Comenta

En 2023 se cumplían 200 años de la ejecución del general Riego, una cifra «muy redonda» que sin duda daba pie a la conmemoración institucional ... y a repensar a este personaje imprescindible de nuestra historia, por un lado, «tan vinculado a esta tierra», y por otro, tan «valiente, comprometido y absolutamente insobornable», en palabras de Leopoldo Tolivar Alas. El catedrático de Derecho y colaborador de EL COMERCIO fue el encargado de ofrecer entonces una de las conferencias que organizó el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) y fue ayer, en el mismo lugar, quien presidió la mesa en la que se presentaba el libro que recoge los frutos de aquel ciclo que conmemoraba la efeméride.

