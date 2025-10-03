El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mariana Enríquez, en la sede la editorial Anagrama. INÉS BAUCELLS

Los libros de una vida

En 'Archipiélago' Mariana Enríquez traza una apasionada y peculiar autobiografía lectora, con mención a 389 obras

José Luis García Martín

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

«Creo que el gusto literario no se elige», escribe Mariana Enríquez. Y en 'Archipiélago' nos traza una apasionada y peculiar autobiografía lectora. Menciona muchas ... obras, exactamente 389, según el índice que aparece al final. Sorprende un poco que solo cinco sean de autor español: el 'Quijote', 'Marianela' de Galdós, el 'Romancero gitano' (un entusiasmo juvenil), 'Literatura y fantasma' de Marías y 'Héroes' de Ray Loriga, que es de la que se habla con más entusiasmo. Ciertas editoriales españolas, como Anagrama, fueron, en cambio, fundamentales en su formación.

