Luis Manuel Bobes y Rafael Gutiérrez Testón, en La Buena Letra. Jesús Manuel Pardo
Gjjón

Luis Manuel Bobes: «Tenemos que ser más humanos y más sociales»

Presentó en La Buena Letra 'De la alpargata al metaverso', que se adentra desde la ficción y la reflexión en cómo nos ha cambiado la tecnología

M. F. A.

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:53

Comenta

. 'De la alpargata al metaverso'. Título sugerente y elocuente del humor que derrocha es el que ha elegido Luis Manuel Bobes Cuesta para su ... último libro, que ayer presentó en la librería gijonesa La Buena Letra. El autor encamina al lector a Cantoverde, un pequeño pueblo asturiano donde los avances tecnológicos han llegado poco a poco, para analizar precisamente cómo hemos cambiado con tantos gadgets. «La idea del libro nace de una presentación en la biblioteca de Ceceda de otro libro, al final se produjo un debate sobre los peligros de las redes sociales en la juventud y como todos teníamos más años que menos me di cuenta de que había una desorientación completa, después pensando y hablando con la gente, advertí que hay nuevos canales, pero al final somos iguales y hacemos lo mismo», anota el autor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

