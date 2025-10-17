Luis Manuel Bobes: «Tenemos que ser más humanos y más sociales»

. 'De la alpargata al metaverso'. Título sugerente y elocuente del humor que derrocha es el que ha elegido Luis Manuel Bobes Cuesta para su ... último libro, que ayer presentó en la librería gijonesa La Buena Letra. El autor encamina al lector a Cantoverde, un pequeño pueblo asturiano donde los avances tecnológicos han llegado poco a poco, para analizar precisamente cómo hemos cambiado con tantos gadgets. «La idea del libro nace de una presentación en la biblioteca de Ceceda de otro libro, al final se produjo un debate sobre los peligros de las redes sociales en la juventud y como todos teníamos más años que menos me di cuenta de que había una desorientación completa, después pensando y hablando con la gente, advertí que hay nuevos canales, pero al final somos iguales y hacemos lo mismo», anota el autor.

Se hace un repaso a la sociedad por una doble vía, con un relato de ficción y una reflexión. Y el primer cuento camina en alpargatas, puesto que narra el viaje a casa de un marqués a escuchar la radio del protagonista. El último se mueve en otros territorios y cuenta la historia de alguien que acude a ligar en el metaverso. Queda así el título explicado. «La ficción en tono de humor da paso a una reflexión más seria, sobre inteligencia artificial, redes sociales, el mundo digital», cuenta quien busca hacer reír y pensar.

La conclusión es que seguimos haciendo las mismas cosas pero de forma diferente y que lo que antes se hablaba en el bar y allí se quedaba ahora se amplifica y se extiende en redes. Advierte también Bobes de la pérdida de los referentes de comunicación, porque ahora todo el mundo opina y pontifica.

Bobes se lleva su propio aprendizaje: «Lo primero que aprendí es que tenemos unas herramientas potentes que tienen posibilidades de mejorar la calidad de vida pero las hemos utilizado para todo lo contrario». Nos llevan a la polarización. Halla el autor una moraleja: «Tenemos que ser más humanos, más sociales, no perder el contacto de las relaciones reales, físicas, eso de ir al bar, quedar para comer, sentarme en la plaza del pueblo a hablar con los demás es lo que nos va a hacer sobrevivir como especie». De nada nos sirve estar hipercomunicados si estamos absolutamente distanciados.