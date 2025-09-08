El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El especialista en los Austrias pasea con su libro por las calles de Gijón. Juan Carlos Román

Luis Ribot, catedrático de Historia Moderna

Luis Ribot: «La mala novela histórica es la que altera la realidad y destruye la historia»

El historiador publica 'Carlos II. El final de la España de los Austrias', un libro sobre la figura de este rey a la que se aproxima «sin pasar a una leyenda rosa»

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:05

Catedrático de Historia Moderna desde 1987, Luis Antonio Ribot García (Valladolid, 1951) ha sido profesor de la Universidad de Valladolid y también de la UNED. ... Fue Premio Nacional de Historia en el año 2003 y desde 2009 es también miembro de número de la Real Academia de la Historia. Vinculado a Gijón desde hace más de 50 años, pasa largas temporadas en esta ciudad que ha visto nacer su último libro, 'Carlos II. El final de la España de los Austrias (1665-1700)', que llegó a las librerías la pasada semana.

