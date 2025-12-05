Manuel Trillo: «Sucesivas generaciones reinterpretan el pasado desde prismas diferentes»

La traducción de la obra de Rudyard Kipling 'El hombre que pudo reinar' regaló a los lectores españoles una deliciosa ambigüedad en su título: aquel ... verbo «pudo», al tiempo pretérito simple e hipótesis condicional, aludía a la vez a un (anti)héroe que, durante unos instantes, gobernó, y, al mismo tiempo, estuvo cerca de ser proclamado rey, sin conseguirlo. Ese mismo agasajo obsequia la obra de Manuel Trillo 'La conquista española olvidada: La expedición que pudo cambiar la historia de los Estados Unidos', más que una crónica de aventuras de un episodio histórico perdido, una reflexión eventual sobre el rol de España en la independencia de la nación americana. La obra, editada por Tiempo de Historia, será presentada este 3 de diciembre en la Biblioteca de Castilla y León, de mano de su autor y de Fernando Conde.

«Esta obra nace de una epifanía que se remonta a 2011, cuando visité San Agustín en Florida, la ciudad más antigua habitada ininterrumpidamente en Estados Unidos y fundada por un asturiano, Pedro Menéndez de Avilés, cuyo Castillo de San Marcos es solo una de las muchas señas de identidad españolas en una zona con calles y estatuas de nuestro país», relata Trillo, a propósito del germen de su afición personal hacia la cultura de Estados Unidos y su vínculo con España.

El episodio que ocupa el libro aborda una expedición española al suroeste de Michigan en mitad de la Guerra de Independencia, un enclave estratégico perteneciente a Gran Bretaña que supondría una insólita alianza interesada entre nuestra nación y los entonces independentistas rebeldes y que incluso estimuló el olfato geoestratégico de Benjamin Franklin, documentado en cartas escritas desde París y que bien «pudo» haber inclinado la balanza a favor de los Estados Unidos en su conformación como el país que hoy son.

«Esta oscura expedición española siempre me había intrigado, y tirando del hilo encontré una historia más fascinante de lo que me esperaba, con mucha más relevancia que la que los libros de Historia le habían dado hasta la fecha», explica Trillo. «Fue un episodio que me estuvo cautivando cada vez más, y que culminó cuando encontré el acta del siglo XVIII por el que los españoles tomaron posesión del fuerte San José y la región al sur de los Grandes Lagos, que dormía el sueñp de los justos en un archivo de California», recuerda.

Más allá de una trepidante historia de aventuras vertebrada en torno a esta expedición invernal por los territorios de Illinois, Indiana, Michigan o Missouri; el contexto de la guerra de Independencia de Estados Unidos brinda sugerentes reflexiones sobre el papel que jugó realmente nuestro país en esta campaña, y cuánto depende en realidad de nosotros el que la potencia norteamericana sea lo que es hoy.

«Las repercusiones que aquello tuvo consiguieron taponar las ofensivas de los británicos hacia la parte alta del Mississipi, donde San Luis era territorio español», explica el periodista. «Hubo, sin duda, unas consecuencias que contribuyeron de alguna forma al éxito de los sublevados contra Londres», considera.

Nombres como Bernardo de Gálvez o Diego de Gardoqui e instrumentos como la Gazeta de Madrid desempeñan diferentes papeles en esta historia «narrada en un tono alejado de la asepsia y lo académico, contextualizado en la Louisiana española pero sin abundar en temas como el comercio u otros ámbitos donde profundizaría un historiador». Tres años ocupó Trillo en confeccionar este libro, consultando Internet, libros y archivos «con el afán periodístico de hacer una crónica de todo».

Historia perdida

«El libro busca una historia perdida y trato de huir de un patrioterismo excesivo: hay que rescatar la historia como fue», asevera. Ante la narrativa que se impone a lo largo de los siglos, Trillo opina que «al final conocemos cuatro cosas muy focalizadas de lo que fue aquella guerra de las colonias», y con esta obra busca contribuir a ampliar la mirada en esta batalla por la independencia y el papel de España, Francia e Inglaterra en ella».

Conocedor de que toda obra que aborde el pasado colonial de España será objeto de lupa más allá de la búsqueda del rigor histórico o el mero interés editorial, Trillo asevera que «la España ilustrada del XVIII nada tiene que ver con la de Colón; aquí la motivación no es conquista de riquezas sino demostrar a los nativos cuál era la potencia que mandaba». A pesar de todo, el periodista advierte algunos aspectos que considera argumentos frente a la llamada Leyenda Negra española; desde la recepción de líderes estadounidenses en igualdad de condiciones a la prohibición de la esclavitud nativa.

«Es evidente que la percepción del pasado y la manera como se cuentan las cosas evolucionan según la percepción del país y las sucesivas generaciones, que lo reinterpretan desde prismas diferentes», señala. «Es interesante hacer notar que el papel de España ha quedado relegado en la historiografía de la Guerra de Independencia, que la importancia de nuestro país es comparable, si no mayor, a la de otras naciones europeas, pues fuimos aliados, si bien encubiertos y estratégicos, y al tiempo rivales de esa hegemonía por los Estados Unidos».