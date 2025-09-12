El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El escritor catalán conocía ayer el fallo del jurado que destacó su obra 'Las crines'. E. C.

Marc Colell, Premio Café Gijón 2025

Marc Colell, Premio de Novela Café Gijón 2025: «Quiero que el lector entre dentro del personaje. Para mí la literatura es eso»

El jurado destacó que su obra 'Las crines' «convierte la crónica de un desplazamiento real en un ejercicio de introspección luminosa»

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:45

Ayer se conocía el nombre del ganador del Premio de Novela Café Gijón 2025 que, en esta edición, ha recaído sobre el escritor catalán ... Marc Colell (Barcelona, 1975) por su obra 'Las crines'. El jurado destacó que esta novela «convierte la crónica de un desplazamiento real en un ejercicio de introspección luminosa», lo que le hizo merecedor de un premio que tiene ya con este más de 75 años de historia.

