Ayer se conocía el nombre del ganador del Premio de Novela Café Gijón 2025 que, en esta edición, ha recaído sobre el escritor catalán ... Marc Colell (Barcelona, 1975) por su obra 'Las crines'. El jurado destacó que esta novela «convierte la crónica de un desplazamiento real en un ejercicio de introspección luminosa», lo que le hizo merecedor de un premio que tiene ya con este más de 75 años de historia.

–¿Cómo ha recibido la noticia?

–Con una grandísima ilusión. Es un premio importante y uno nunca se espera un premio así, con este recorrido de autores premiados, y con un jurado también de mucho prestigio. Así que estoy muy ilusionado e incluso emocionado. Muy contento.

–Es un jurado con nombres muy relevantes dentro de la literatura. ¿Ha podido hablar con ellos?

–Sí, he podido escuchar lo que decían de mi obra, y estaba plenamente de acuerdo en sus valoraciones. Son autores que he seguido hace mucho tiempo, muy premiados y con un largo recorrido. Para mí eso también es muy importante, me da seguridad.

–¿De qué habla esta novela?

–Es una novela en forma de viaje. El protagonista es un hombre, que no tiene nombre, que decide viajar a Argentina. Una conocida suya le deja una casa, una quinta en el campo argentino. Él va con la intención de aislarse allí, de pasar un tiempo solo. Y en ese ámbito rural de la pampa conoce a unos personajes que lo arrastran a una serie de acontecimientos inesperados que le hacen comunicarse con ellos y tener algún tipo de vivencias inesperadas en ese entorno. Es un viaje que suma distintas soledades, la del protagonista y la de las personas que se va encontrando. Es un viaje a momentos tormentoso, a momentos esperanzador.

–El jurado ha mencionado que es una travesía doble, una hacia Argentina y otra hacia el interior.

–Sí. Es un recorrido que yo también he vivido, porque viví en Argentina unos años y fue un territorio que descubrí con una admiración y una sorpresa enorme. Un territorio también literario, por la gran cantidad de escritores que conocí leyendo textos allí, y también léxico, porque hay un paisaje lingüístico distinto en el campo argentino. Esta persona hace un viaje hacia ese lugar nuevo y hace otro interior, porque la relación con otras personas siempre plantea cuestiones en la propia vida.

–¿Ha influido su experiencia personal en la escritura?

–Sí, muchísimo. No tanto al hablar de la soledad, porque yo a Argentina nunca he viajado solo ni me he sentido solo allí. Pero un montón de cosas de las que he vivido están plasmadas. No me atrevía a hacer un personaje puramente argentino, ponerme en la piel de un guacho; no lo hubiera conseguido pues no soy de allí, así que busqué este recurso de usar un personaje español recién llegado que tuviera además una mirada de descubrimiento.

–¿Cómo espera que el público reciba la novela?

–Pues ojalá que muy bien. Tengo otros dos libros publicados con muy buena acogida. Lo que espero de este es que me ayude a abrir el abanico de lectores a un ámbito que tal vez no tenía.

–¿Tendrá cabida este libro en otras tradiciones literarias como la gauchesca?

–Pues me gustaría mucho, porque soy un amante de la literatura argentina y también de la literatura argentina contemporánea. Me gustaría mucho que se apreciara esta visión desde el amor que yo he cultivado hacia el campo argentino. Porque no es el viaje que suele hacer la gente como turista; yo estoy hablando del campo, un lugar donde jamás me encontré un solo turista. Es un territorio más bien desconocido, muy intenso y muy atrayente para mí.

–¿Qué sensación desearía que quedase en el lector al acabarlo?

–Es una novela inquietante. No es una novela que esté escrita para dejar un rayo de luz, no es luminosa. Tiene aspectos tristes, momentos de humor, de ternura, de cuidado, pero también tiene momentos de soledad, de desgarro. Yo lo que quiero que quede en el lector es una sensación de haber entrado en una subjetividad, de haber conocido un personaje real. Para mí, la literatura más o menos es eso.