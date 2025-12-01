El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El autor logroñés Andrés Pascual posa con su libro 'El poder del entusiasmo' LR
Andrés Pascual | Escritor

«Si miras al mundo con una mentalidad entusiasta ves oportunidades»

El escritor acaba de publicar 'El poder del entusiasmo' (Espasa), un método práctico para aprender a generar la energía del éxito

Estíbaliz Espinosa

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:11

«Si decides ser una de esas personas que todos quieren tener cerca por la buena energía que desprenden, ¡toca entrenar!». La propuesta procede de ... Andrés Pascual y el método de entrenamiento nos lo brinda en 'El poder del entusiasmo', el libro que acaba de publicar en Espasa.

