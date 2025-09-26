El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El niño rural que nunca envejeció

Fulgencio Argüelles

Fulgencio Argüelles

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:10

Alejandro López Andrada (1957) es, en el buen sentido de la palabra, poeta, y su infancia son recuerdos de un pueblo de la Córdoba profunda ... donde aún se padecían los efectos de la guerra, un mundo rural, entonces pobre y olvidado y ahora vaciado e igual de olvidado, una Villanueva del Duque de veranos ardientes, primaveras desbordadas y veranos con cielos abarrotado de estorninos y de golondrinas.

