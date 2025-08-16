Palabras compartidas en homenaje a Xuan Bello

Leer a un escritor es el mejor homenaje a su memoria y compartir sus palabras con los demás la mejor manera de mantener viva su obra. Con ese espíritu se recordó este sábado a Xuan Bello en el Día de la Llingua Asturiana de la Feria de Muestras durante el acto promovido conjuntamente por EL COMERCIO e Iniciativa pol Asturianu en el pabellón de nuestro diario en el recinto ferial Luis Adaro. Amigos, compañeros y compañeras de letras del poeta de Paniceiros, representantes políticos, institucionales y del mundo de la cultura asturiana se sumaron a la lectura colectiva de su obra más representativa y celebrada: 'Historia universal de Paniceiros'.

Nuestra redacción en la Fidma se quedó pequeña para acoger a los numerosos asistentes que acudieron a este emotivo homenaje que, sin duda, al propio escritor, aunque nada amigo de las pompas y solemnidades, no le habría disgustado por tener como escenario la que fuera su casa cada domingo durante las más de dos décadas que colaboró en este diario con sus artículos, auténticas pequeñas piezas maestras de su talento como creador literario.

En representación de las dos entidades promotoras de la lectura, tuvieron el honor de iniciarla la presidenta de Iniciativa pol Asturianu, Arantza Margolles, y el director de EL COMERCIO, Angel M. González. A la primera le tocó compartir 'El cuentu del llobu', la suerte de prólogo que abre su libro más universal, donde Bello declaraba que «la mio mayor ambición lliteraria ye retratar la vida, como fue o como soñé que yera, nun llugar que nun tien más de cuarenta habitantes». Y el director de este diario puso su voz a 'Memoria del capitán Bobes', una historia de exilio y ballenas en la costa californiana, la de un militar republicano asturiano convertido en profesor de literatura española.

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, eligió 'Una cena con Herr y Frau W', otro relato de la guerra civil y la muerte trágica y absurda de un campesino de Trevías acusado de espía por hablar en asturiano occidental. Al responsable de la Feria, Álvaro Alonso, le correspondió 'La Llave de los sueños', donde Bello afirma que «quien suaña ye a la vez home y dios», mientras el diputado autonómico del PP, José Luis Costillas, evocaba al último oso de Paniceiros en 'Nieve' y la parlamentaria del PSOE Mónica Ronderos hacía lo propio con 'Errantes y desertores'. La concejala de Cultura gijonesa Montserrat López Moro leyó 'A la sombra d'una zrezal' en un acto que contó también con el académico de la Llingua David Guardado, el empresario Inaciu Iglesias y escritores como Sofía Castañón, Inaciu Galán, Laura Marcos, la periodista Aitana Castaño o la editora Esther Prieto. Todos ellos dieron vida a las palabras verdaderas y memorables de Xuan Bello.