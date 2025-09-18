El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Andrés Ortega, Premio de Ensayo Jovellanos, durante su discurso. En la mesa, Vanesa Pérez-Sauquillo, premio de Poesía; Pelayo García, director de Ediciones Nobel; Jorge Palacios, concejal de Relaciones Institucionales, y José Luis García Delgado, presidente del jurado del Premio de Ensayo. Jesús Manuel Pardo

El reconocimiento «a quienes con su obra enriquecen la sociedad»

Los premios de Ensayo y de Poesía Jovellanos se entregaron a sus respectivos ganadores, Andrés Ortega y Vanesa Pérez-Sauquillo

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:52

Son la forma de reconocer «a quienes con su obra enriquecen la sociedad», expresó Pelayo García, el director de Ediciones Nobel, al describir los premios ... que se entregaban ayer en el Museo Casa Natal de Jovellanos: el Internacional de Ensayo Jovellanos a Andrés Ortega, por su obra 'Soledad sin solitud', y el mismo galardón, en la categoría de Poesía, a Vanesa Pérez-Sauquillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  4. 4 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  5. 5 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  6. 6 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  7. 7

    Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)
  8. 8

    Salud admite contratar a médicos de Familia sin la especialidad homologada de «forma temporal» y en
  9. 9 Espectacular vuelco de un camión, que obliga a cortar la A-8 en Caravia
  10. 10

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El reconocimiento «a quienes con su obra enriquecen la sociedad»

El reconocimiento «a quienes con su obra enriquecen la sociedad»