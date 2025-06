Respirando lento

Fulgencio Argüelles Viernes, 27 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Nazareth Castellanos (1977) es, ante todo, una humanista, como lo fue su admirado Santiago Ramón y Cajal, porque sus conocimientos proceden tanto de la ética, ... la filosofía y la psicología como de la neurología, la física o las matemáticas. Actualmente sus trabajos de investigación están relacionados con el cerebro. Pero, además, la doctora madrileña es una gran divulgadora y una escritora notable. Confieso que me acerqué a este libro, no tanto por mi condición de psicólogo como por la atracción irresistible que despertó en mí el ingenioso y afortunado título. La obra de Castellanos se desarrolla en el campo de lo que ella subtitula como 'Biosofía de la respiración' y debo decir que en mi trayectoria como lector de escritos relacionados con la neuropsicología (creo que comenzaron en la Facultad con el ya mítico 'El cerebro', de C. U. M. Smith) jamás había leído un libro sobre el cerebro que me conmoviera tanto y que lo hiciera de la misma manera que lo han hecho las novelas de Hesse o Camus, la poesía de Rilke o el teatro de Ionesco. La investigadora Nazareth Castellanos es una gran escritora y una magnífica comunicadora, y esto hace de ella una estrella de la (tan necesaria) divulgación científica. Este recorrido que ella nos propone por los territorios de las redes cerebrales y de las emociones lo hace de la mano del filósofo alemán Martin Heidegger y de su 'Construir, habitar, pensar', y atendiendo al deslumbrante faro intelectual de Santiago Ramón y Cajal y su pensamiento de que «todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro, si nos lo proponemos». Fue el científico humanista (y humano) aragonés quien, al descubrir las neuronas piramidales las llamó «mariposas del alma» (delicadas, misteriosas y elegantes), y las neuronas se unen por puentes conocidos como sinapsis. 'El puente donde habitan las mariposas' es un libro hermoso sobre «decidir queriendo» y la reeducación de las emociones a través de la voluntad, sobre la huella que en nosotros dejan nuestros ancestros, sobre la reconstrucción como aprendizaje para el crecimiento, porque somos según nos construimos, sobre la 'salutogénesis mental', sobre cómo nuestra felicidad repercute biológicamente en la de otros, sobre la sincronización entre los corazones, sobre la plasticidad neuronal (concepto introducido por Ramón y Cajal), sobre las resistencias naturales contra la introspección, sobre aprender a habitar respirando para combatir las aceleraciones de la vida, porque la respiración alivia la actividad cerebral (y sin calma no hay claridad y una respiración a la deriva es una mente a la deriva), sobre el cuerpo como instrumento por el que suena la vida y sobre muchas cosas más. Como digo, un recorrido apasionante de la mano de esta investigadora intrépida por el sólido puente donde habitan la percepción, la cognición, la emoción y la acción, un tránsito asombroso e inolvidable al encuentro de las mariposas que llevamos dentro. Eso sí, respirando de manera controlada y lenta.La Biosofía, la unión indisoluble de saberes, la mirada humilde del que busca esculpir su cerebro apoyándose en el estudio científico de la biología.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión