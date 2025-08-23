Xuan Bello deja a menos cuatro obras inéditas

Xuan Bello se ha ido, pero aún habrá tiempo de disfrutar de esa prosa hermosa que alumbró su narrativa, de los versos luminosos que alimentaron ... su poesía. Aún en estado de shock, aún recuperándose del durísimo golpe de su repentino fallecimiento el mes pasado con los 60 años cumplidos, los que le querían y admiraban piensan ya en que sus escritos inéditos vean la luz para deleite de sus lectores y en que su obra se ordene en cierta forma y pueda estar accesible a todo el mundo.

Su amigo Martín López-Vega, actual director del Instituto Cervantes de Mánchester, es quien asumirá el reto de escudriñar sus escritos. «Estamos en agosto, mes poco válido, y estamos todavía recuperándonos del golpe; no hay urgencia por las cosas, se trata de hacerlas bien y despacio», anuncia el también escritor y poeta asturiano, quien subraya que una mirada muy somera, sin entrar a fondo en su ordenador y sus cosas, da ya un fruto interesante.

Hay material relevante: «Iré en octubre a Asturias y me sentaré con Sonia [Fidalgo, la viuda de Bello] y me llevaré copia de todo, pero, por las conversaciones que yo he tenido con Xuan, creo que hay cuatro libros inéditos», explica. Dos de esas obras a las que alude se componen de los escritos que, bajo diferentes títulos, publicaba cada semana en las páginas del suplemento 'Domingo' de este periódico. Son, pues, textos que sí han visto la luz, pero no recopilados como Bello pretendía que se hiciera en un solo volumen y que conducen a animales y árboles. «Él me hablaba de muchas cosas, pero no sé en qué estado estaban y hasta que no entre a analizar el material no lo sabré, porque además yo también necesito un poco de distancia emocional para hacerlo», cuenta desde Mánchester quien sí tiene claro que la voluntad es que esa obra vea la luz. Lo cual no es óbice para saber que habrá que mirar con tiento, porque no siempre todo lo que se escribe se hace con la voluntad de ser publicado.

Al margen de esos dos libros en prosa en castellano, hay otros dos de los que Xuan Bello habló a su amigo: «Creo que estaban bastante avanzados, pero hasta no verlo no quiero generar expectativas», avanza López-Vega.

Es importante para el director del Cervantes mancuniano ordenar toda la producción literaria de Xuan Bello. «Hay dos cosas importantes: por un lado, Xuan era un escritor bilingüe con obra en castellano y en asturiano y, por otro, que hace tiempo que es necesario poner un poco de orden en esta obra. Hay cosas que salieron en asturiano y nunca se tradujeron al castellano y el plan principal es ordenar, tener claro qué queda por traducir al castellano de lo editado y, sin olvidar la parte inédita, encontrar un buen editor en castellano y un buen editor en asturiano que se comprometan con la obra de Xuan», revela. Tiene bastante claro que sería clave que su obra en asturiano se tradujera al castellano, pero ve más difícil el proceso inverso. En todo caso, no hay nada cerrado, sino todo lo contrario.

Es importante, por tanto, esa calma para hacer un buen trabajo, porque, volviendo a todo lo inédito, hay también un buen número de poemas de diferentes épocas y se sabe que estaba trabajando, asimismo, en otro libro de poemas recientemente, pero aún es una incógnita si estaba terminado o no.

A la espera de que en octubre comience la faena tan dura como placentera de afrontar la lectura y de esos trabajos con el afán de que se puedan publicar, se ha avanzado ya en otros proyectos que pueden ser importantes para dar a conocer su obra allende las fronteras asturianas y españolas. Se trabaja ya en una antología de su poesía que se publicará en portugués presumiblemente el año próximo y en la traducción al inglés de 'Historia universal de Paniceiros'. Sobre el primer proyecto, la idea de llevarlo a cabo es posterior a su fallecimiento; en el caso del primero estaba ya en mente y ahora se relanza.

Del duelo al homenaje

Xuan Bello falleció el pasado 29 de julio en Oviedo dejando absolutamente huérfana a la literatura asturiana, tanto en castellano como en asturiano, la lengua que mamó en su Tineo natal y universal y en cuya defensa se comprometió ampliamente. Autor inmenso en prosa y en verso, un grandísimo creador de atmósferas, de evocaciones y nostalgias, su repentino adiós causó una inmensa conmoción en Asturias. Después de llorarlo, toca ahora darle mayor fuerza y presencia aún a una obra múltiple, elogiada siempre por su sutileza, su belleza y por esa capacidad de trasladar al lector a su mundo. Habrá que esperar para ver cómo su obra inédita ve la luz, pero la voluntad firme es que haya nuevas citas con los lectores en negro sobre blanco.