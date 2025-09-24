El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
De la Rasilla inauguró una nueva serie de conferencias del ciclo Los cursos de los martes del Ateneo Jovellanos. José Simal

Marco de la Rasilla, profesor de Prehistoria: «En el grupo de Sidrón había una relativa división sexual del trabajo»

El responsable del yacimiento neandertal habló en Gijón sobre el papel de la mujer en los grupos paleolíticos

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:36

El profesor Marco de la Rasilla disertó ayer en el Ateneo Jovellanos de Gijón de la mujer en los grupos de recolectores y cazadores paleolíticos, ... a la luz del ejemplo del Sidrón. Antes quiso compartir con este diario sus reflexiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  2. 2 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  3. 3 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  4. 4 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  7. 7

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»
  8. 8 El Comité Técnico de Árbitros asume como un error la amarilla a Kevin y la ausencia de una sanción para Thalys
  9. 9 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo
  10. 10

    El local de Las Novedades, en Oviedo, en reforma tras cerrar en 2009

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Marco de la Rasilla, profesor de Prehistoria: «En el grupo de Sidrón había una relativa división sexual del trabajo»

Marco de la Rasilla, profesor de Prehistoria: «En el grupo de Sidrón había una relativa división sexual del trabajo»