Muere el diseñador Giorgio Armani
El creador italiano tenía 91 años
E. C.
Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:25
El diseñador de moda italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años «rodeado por sus seres queridos», informó la empresa este jueves.
«Con una tristeza infinita, el grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani», señaló en un comunicado.
