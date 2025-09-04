Muere el diseñador Giorgio Armani El creador italiano tenía 91 años

E. C. Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:25 | Actualizado 15:31h. Comenta Compartir

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años «rodeado por sus seres queridos», informó la empresa este jueves.

«Con una tristeza infinita, el grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani», señaló en un comunicado.

Temas

Moda