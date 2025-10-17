El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vendedores de cabezas de cordero asadas, ca. 1870. FOTOS: ANTÍOCO CRUCES Y LUIS. G. CAMPA/ MUSÉU DEL PUEBLU D'ASTURIES
Muséu del Pueblu d'Asturies

Escenas posadas del México del siglo XIX

El Muséu del Pueblu d'Asturies inaugura el martes, 21 de octubre, una muestra de 48 imágenes sobre papel albuminado de tipos populares mexicanos

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Es una colección magnífica compuesta por 48 albúminas que remite a más de un siglo y medio atrás y que nos traslada a los más ... de nueve mil kilómetros de distancia que separan México de España, tierras tan cercanas por razones culturales y emocionales ayer y hoy y porque la emigración asturiana dejó su sello allí y acercó aquí su arte. Ese cruce cultural se acrecienta ahora, con la llegada de los Premios Princesa de Asturias, con doble presencia azteca en el palmarés, la de la fotógrafa Graciela Iturbide (Artes), a la sazón una suerte de antropóloga de los pueblos indígenas de su país en el pasado más reciente, y el Museo de Antropología de México (Concordia), cuyo director, Antonio Saborit, estará el martes en Gijón para inaugurar una exposición de fotografías que conduce a su país, que lo cuenta con unas estampas que son una delicia y un documento histórico sobresaliente. «Es un hito en la historia de la fotografía mexicana y es una colección espectacular que teníamos muchas ganas de exponer, ahora vimos la oportunidad y nos pareció el momento», relata Juaco López, director del Muséu del Pueblu d'Asturies.

