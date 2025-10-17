Escenas posadas del México del siglo XIX

Es una colección magnífica compuesta por 48 albúminas que remite a más de un siglo y medio atrás y que nos traslada a los más ... de nueve mil kilómetros de distancia que separan México de España, tierras tan cercanas por razones culturales y emocionales ayer y hoy y porque la emigración asturiana dejó su sello allí y acercó aquí su arte. Ese cruce cultural se acrecienta ahora, con la llegada de los Premios Princesa de Asturias, con doble presencia azteca en el palmarés, la de la fotógrafa Graciela Iturbide (Artes), a la sazón una suerte de antropóloga de los pueblos indígenas de su país en el pasado más reciente, y el Museo de Antropología de México (Concordia), cuyo director, Antonio Saborit, estará el martes en Gijón para inaugurar una exposición de fotografías que conduce a su país, que lo cuenta con unas estampas que son una delicia y un documento histórico sobresaliente. «Es un hito en la historia de la fotografía mexicana y es una colección espectacular que teníamos muchas ganas de exponer, ahora vimos la oportunidad y nos pareció el momento», relata Juaco López, director del Muséu del Pueblu d'Asturies.

Tienen su historia esas albúminas por varias razones. Una, por cómo se hicieron y lo que significaron en su momento, puesto que fueron una forma de reivindicación de la cultura popular e indígena en el país; y dos, por cómo han llegado a Asturias, a través de un emigrante que las compró en México y logró así que atravesaran un océano de agua y tiempo. Pero empecemos contando quiénes eran sus autores. Fue en el año 1862 cuando abrió estudio en Ciudad de México la Sociedad Fotógrafo-Artística Cruces y Campa, que estaba llamada a convertirse en una de las firmas más prestigiosas de la ciudad hasta su cierre en el año 1877. Antíoco Cruces y Luis Campa ponían con sus apellidos nombre a la casa fotográfica. Ambos se formaron en la Academia de San Carlos, donde Campa llegó incluso a ser profesor de grabado.

CRUCES Y CAMPA La exposición 'Retratos fotográficos de tipos mexicanos' reúne 48 obras sobre papel albuminado realizadas a finales del siglo XIX en México.

Inauguración Antonio Saborit, director del Museo de Antropología de México, la inaugurará el próximo martes a las 19 horas, en un acto que forma parte del programa de la Semana de los Premios Princesa de Asturias.

La colección El estudio Cruces y Campa realizó en 1876 esta serie de retratos tomados reproduciendo elaboradas escenografías. Se comercilizó la serie en el formato tarjeta de visita y llegó a ir a la Exposición Universal de Filadelfia.

En el museo En 2006 ingresó en el Pueblo de Asturias. Fue Francisco Quirós Linares quien la adquirió y preservó hasta entonces.

En aquella segunda mitad del siglo XIX la casa se especializó en retratos de estudio del denominado formato 'carte de visite' (tarjeta de visita), un procedimiento patentado en Francia por Disdéri en 1854 que permitía obtener ocho positivos en papel a partir de un negativo de vidrio, a diferencia de las primeras técnicas fotográficas, como el daguerrotipo o el ambrotipo, de las que únicamente se obtenía una imagen, según relatan desde el museo gijonés. El abaratamiento de costes llevó al éxito inmediato del retrato y por aquel estudio pasaron algunas de las personalidades más destacadas de la sociedad mexicana de su tiempo. En 1867 publicaron una colección bajo un pomposo título: 'Fotografía artística de Cruces y Campa: políticos, diplomáticos, miembros del clero, médicos, militares y artistas mexicanos'. A esa galería fotográfica de personalidades ilustres se uniría en 1874 otra serie que se comercializó con otro encabezamiento igualmente revelador y hermoso: 'Galería de personas que han ejercido el mando supremo de México con título legal o por medio de usurpación'. Eran tiempos de exaltado nacionalismo y la difusión de ambas fue notable.

Llegamos ya a la que nos ocupa, otro gran éxito de Cruces y Campa, que trascendió las fronteras mexicanas y fue presentado en la Exposición Universal de Filadelfia de 1876, donde llegó a lograr un premio. Se trata de la galería de retratos dedicada a personas del pueblo, comercializada bajo el más simplón epígrafe de 'Retratos fotográficos de tipos mexicanos'. Es una colección de 'tarjetas de visita' en papel albuminado que constituye uno de los hitos de la historia de la fotografía mexicana del siglo XIX. «La representación de tipos populares contaba en México con los antecedentes de los fotógrafos franceses Claude de Charnay, Françoise Aubert y Françoise Merillé, y el mexicano Lorenzo Becerril. Sin embargo, ninguno alcanzó la popularidad de la serie de retratos realizada por Cruces y Campa entre 1868 y 1877, que contribuyó a propagar el ideario colectivo de la mexicanidad», relatan desde el museo. Agregan que los retratados aparecen en el desempeño de su oficio y en escenas de la vida cotidiana. Y lo curioso es que todas esas composiciones fueron realizadas en el interior del estudio, donde estos artistas y documentalistas del siglo XIX construyeron cuidadas escenografías en las que dejan clara su sólida formación en el campo de las bellas artes. «Pese a ser simulacros, es una de las mejores galerías de la clase trabajadora de la época», concluyen en el museo, que atesora esta colección desde 2006.

Está formada por 48 fotografías y se sabe que procede de un emigrante asturiano en México, que la trajo cuando regresó a Asturias como recuerdo de su estancia norteamericana. Ingresó en el museo gracias a Francisco Quirós Linares (1933-2018), catedrático de Geografía de la Universidad de Oviedo y coleccionista de fotografías, que la adquirió y preservó. «Fue una de las pocas personas que en Asturias en los años setenta, ochenta o noventa, coleccionaba fotografías y les daba valor como fuente de conocimiento, esta colección salió a la venta en Asturias y si él no hubiera estado ahí se hubiera perdido», cuenta Juaco López. Agradece también el director del museo la colaboración de Juan Luis López García, secretario del Centro Asturiano de México, para poder documentar adecuadamente todas estas imágenes.

Además de esas 48 obras, se mostrarán en una vitrina algunos álbumes con fotografías que conducen a esa misma geografía y esos mismos autores.