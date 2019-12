Abraham Boba: «El éxito es poder vivir de este oficio» León Benavente, en una de sus visitas a Gijón. / DAMIÁN ARIENZA León Benavente actuarán hoy y mañana en la Sala Albéniz: «Tocar en Gijón siempre es una alegría. Nos sentimos como en casa» OLAYA SUÁREZ Jueves, 5 diciembre 2019, 00:24

Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú son León Benavente, los leones, el grupo de veteranos músicos que deja atrás más de una década como banda de Nacho Vegas para volar solo. Hoy y mañana llegan a Gijón, a la Sala Albéniz, para celebrar el XXVII aniversario de La Plaza, en el marco de los conciertos San Miguel On Air, y para presentar su cuarto trabajo, 'Vamos a volvernos locos'. Abraham Boba, vocalista y teclista, habla con EL COMERCIO sobre la evolución del grupo que se ha convertido en todo un fenómeno del panorama musical. «Están en boca de todos, los cuatro monos», dicen ellos mismos en uno de sus nuevos temas.

-Llegan a Gijón con dos fechas consecutivas y dos aforos completos. ¿Esa expectación impone o es un alivio?

-Siempre es una alegría tocar en Gijón porque supone encontrarse con muchos amigos, tenemos muchos vínculos con la ciudad y vamos muy a menudo. Además, Luis es asturiano y en Gijón nos sentimos como en casa desde hace muchos años. Nos sorprendió agotar las entradas en las dos fechas y nos llenó de alegría. Tenemos muchas ganas de esos conciertos.

-¿Se les quedan pequeñas las salas? Están agotando las entradas para casi todos los conciertos de la gira.

-Cuando preparas una gira para presentar un disco no sabes nunca cómo va a funcionar y cuál va a ser la respuesta del público. Es cierto que estamos teniendo muy buena acogida, estamos muy contentos al ver los llenos en las salas. En el futuro no sabemos qué va a pasar, ahora estamos disfrutando del momento y agradecemos mucho cómo nos está tratando el público.

-¿Cómo se lleva alcanzar el éxito pasados los 40 y después de toda una vida dedicada a la música?

-Para nosotros cuatro el verdadero éxito es poder vivir de este oficio y dedicarse las 24 horas a la música, así lo entendemos. No sabemos qué habría pasado si nos hubiera llegado con 20 años, quizás con la experiencia vital que tenemos nos hace valorar más lo que nos está pasando.

-¿Y cuál es el secreto para que sea ahora y no antes?

-No hay secretos. Somos un grupo en el que cada disco invertimos mucho tiempo, hay mucho trabajo detrás. Hemos estado meses encerrados en el estudio en Mozota (Zaragoza), explorando nuevos terrenos, preparando mucho el proceso del repertorio, el orden de las canciones, buscando nuevos sonidos... Lo que sí nos caracteriza es que no nos gusta quedarnos estancados, siempre estamos pensando y probando cómo podemos evolucionar e innovar. Queremos que los primeros sorprendidos con los trabajos seamos nosotros mismos. No sé si somos muy exigentes, pero no nos gusta estancarnos.

-Han separado su camino del de Nacho Vegas. ¿Cómo ha sido esa ruptura?

-Ha sido natural y sobre todo, amistosa. Al final no deja de ser una relación que evoluciona. Nos conocimos tocando con Nacho y el que menos llevaba con él era yo y estuve once años... ha sido mucho tiempo y muchas vivencias, pero creemos que cuando un proyecto musical evoluciona es algo positivo y con el tiempo será bueno tanto para él como para nosotros.

-No ha habido malos rollos entonces.

-No, no, ha sido un paso natural y seguimos teniendo muy buena relación.

-Da la sensación escuchando 'Vamos a volvernos locos' que han dejado de lado las letras políticas que caracterizaban los primeros trabajos.

-Quizás las canciones hablan menos de la política, pero siguen hablando de actos, de decisiones, de planteamientos de partes, de mirar hacia dentro y hacia fuera. Puede decirse que está planteado desde otro punto de vista, pero nos siguen preocupando muchas de las cosas que antes también nos preocupaban.

-Siete años después de publicar el primer trabajo, ¿siguen teniendo que dar explicaciones sobre el origen del nombre del grupo o ya se ha superado esa fase?

-(Ríe) Cada vez nos lo preguntan menos, pero todavía alguna pregunta de esas cae...

-¿Tiene algo que ver con los 1.811 baches de ese tramo de carretera tan transitado por los asturianos?

-En principio no... Nunca lo habíamos visto con ese sentido pero lo vamos a pensar (ríe).