Alba Reche: «Antes utilizaba metáforas para esconderme, pero ya no»

Es una de las voces más sensibles y auténticas del panorama actual desde que en 2018 se diese a conocer tras pasar por 'Operación Triunfo'. ... Desde entonces, han visto la luz tres álbumes que la han consolidado como una de las artistas más destacadas de su generación y el viernes el público tendrá la oportunidad de escucharla en la sala Estilo (20 horas) junto a Grande Amore.

–Estará en Oviedo presentando su último trabajo con Vibra Mahou. ¿Cómo están siendo estos conciertos?

–Es la primera vez que vamos para allá con este disco, 'No soy tu hombre', y estamos ya en la recta final de la gira. Además, llevamos una adaptación de la banda en la que hemos añadido a dos grandes músicos que nos van a acompañar con piano y violín. Yo creo que es un concierto en el que el público va a disfrutar mucho y hemos trabajado mucho para que suene muy bonito. Y además, suena muy diferente al disco, hay matices que solamente se pueden vivir en directo.

–Este disco tiene canciones muy íntimas, ha dicho alguna vez que ha sido todo un viaje emocional.

–Sí, ha sido un viaje. Pero ahora las canto desde otro punto. Hay algo muy bonito en cantarlas con gente a tu alrededor, no tú sola en un estudio: se readapta la idea que tenías de tus canciones. Para mí, ahora que ya no es una masacre emocional porque las hice hace ya dos años, me rompen ya muy poco. Ya no hay más drama que el que le quiera dar la persona que lo escucha.

–¿Cómo consigue que el público conecte así con ellas?

–Pues creo que es un imaginario bastante sensible y bastante realista, que también es lo que lo diferencia de mis anteriores proyectos. O al menos es una reflexión que tuve que plantearme cuando estaba componiendo el disco. Aquí hablo las cosas tal cual. Quizá en 'Quimera', el primero que hice, sí que utilizaba más metáforas para esconderme, pero ahora creo que es más fácil conectar porque son canciones de fácil acceso emocional.

–Trabaja siempre con mujeres sobre el escenario. ¿Eso cambia de alguna forma la energía?

–El otro día me lo estuve planteando porque ahora va entrar nuestro violinista, Raúl. ¿Cambia? Yo creo que sí. Lo que pasa es que llevo con estas chicas cinco años y es que son mis amigas, ya no sé lo que es hacerlo de otra forma. Pero sí sé que de la manera en la que más feliz soy llevando el directo es con ellas.

–¿Cómo le gustaría ver al público que acuda a verles?

–Estamos con un grupo que a mí me gusta mucho, Grande Amore, y me da curiosidad qué va a pasar con mi público cuando toquen ellos y qué se va a llevar su público de mí. Y espero, sobre todo, divertimento absoluto.

–Le tengo que preguntar por 'OT'. ¿Está siguiendo esta edición?

–Sí. Estoy viendo las galas, no sigo el día a día porque no puedo, no hemos llegado a ese punto de sanación. Pero me veo todas las galas, la verdad. Y las disfruto un montón.

–¿Qué le está pareciendo?

–Me parecen impresionantes todos. Tienen una preparación que yo alucino, cuando veo que estaban ya cantando en musicales, en teatro... Es una cosa que admiro un montón, llevan mucho de tiempo preparándose para esto. Me parece una generación súper preparada y me encantan las propuestas que están haciendo.