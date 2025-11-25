El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
La artista subirá al escenario de la ovetense sala Estilo. E. C.

Alba Reche: «Antes utilizaba metáforas para esconderme, pero ya no»

La cantante actuará este 28 de noviembre en Oviedo en un concierto donde tocará junto al grupo Grande Amore

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:01

Comenta

Es una de las voces más sensibles y auténticas del panorama actual desde que en 2018 se diese a conocer tras pasar por 'Operación Triunfo'. ... Desde entonces, han visto la luz tres álbumes que la han consolidado como una de las artistas más destacadas de su generación y el viernes el público tendrá la oportunidad de escucharla en la sala Estilo (20 horas) junto a Grande Amore.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  3. 3

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  4. 4

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  5. 5 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  6. 6 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  7. 7 ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?
  8. 8

    Gijón intensifica la lucha contra las ratas
  9. 9 Robó joyas por valor de 22.000 euros a las personas dependientes a las que cuidaba en Langreo y San Martín del Rey Aurelio
  10. 10

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alba Reche: «Antes utilizaba metáforas para esconderme, pero ya no»

Alba Reche: «Antes utilizaba metáforas para esconderme, pero ya no»