Alejandro Sanz anuncia concierto en Gijón dentro de su nueva gira mundial El artista ofrecerá un directo en el Parque Hermanos Castro en junio de 2026

Jueves, 25 de septiembre 2025

Alejandro Sanz hará parada en Gijón dentro de su gira mundial '¿Y Ahora Qué?', con la que recorrerá España tras un arranque triunfal en México y Latinoamérica, donde colgó el cartel de 'sold out' en múltiples fechas. El concierto será el 12 de junio de 2026 en el Parque Hermanos Castro, uno de los escenarios que acogerá este esperado tour en el que el artista fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo los temas de su nuevo trabajo discográfico, también titulado '¿Y Ahora Qué?'.

El álbum incluye colaboraciones con artistas como Rels B ('No Me Tires Flores'), Grupo Frontera ('Hoy No Me Siento Bien'), Carín León ('El Vino de Tu Boca') y Shakira ('Bésame'), y ha sido nominado en cuatro categorías en los Latin Grammy 2025: Grabación del Año y Canción del Año por «Palmeras en el Jardín», Álbum del Año y Mejor Álbum Contemporáneo.

Con más de 25 millones de discos vendidos y 26 premios Grammy --22 Latin Grammy y 4 Grammy--, Alejandro Sanz se consolida como uno de los artistas más influyentes de la música en español. Su nueva gira pretende ser una celebración de toda su trayectoria, desde 'Viviendo Deprisa' hasta su presente más actual.

Las entradas para el concierto de Gijón, así como para el resto de fechas en España, estarán disponibles a partir del 9 de octubre en la web oficial del artista.