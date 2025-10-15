El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh 17 años después de su salida: «Comenzamos otra nueva etapa»

La banda lo ha anunciado en un comunicado un año después de que Leire Martínez abandonara el grupo

N. V.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:44

Comenta

Ya es oficial. Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh tras 17 años después de su salida de la banda y un año después de que Leire Martínez dejara de ser la vocalista. Así lo ha anunciado la banda en un comunicado tras dos días de fuertes especulaciones y rumores. La incertidumbre quedaría atrás después de las dudas que sembró el último movimiento de la banda donostiarra: el cambio de su foto de perfil de sus cuentas oficiales en redes sociales, sustituyéndolas por una imagen en blanco.

Pero no es la única novedad, y esta sí que es una sorpresa: Pablo Benegas, guitarrista y fundador, no participará en los próximos movimientos de La Oreja. Ha sido la misma banda quien ha explicado que se retira «una temporada». Aclaran que los motivos serían personales. «Pablo ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor», subrayaron en comunicado.

Este es el comunicado íntegro en el que confirman su regreso

Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo.

La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores.

Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable.

Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor.

De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino.

