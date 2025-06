Tiene solo veinticinco años, pero la crítica la considera ya una revolución en la música portuguesa. La artista Ana Lúa Caiano (Lisboa, 2000) sube ... a cada escenario acompañada solo de sus instrumentos, que va grabando en directo para crear sonidos únicos que dan sentido a sus canciones, a medio camino entre la electrónica y el folclore. Mañana será el público ovetense el que pueda disfrutar de su espectáculo en el Vesu, (19.30 horas), en la que será su primera vez en Asturias.

–¿De dónde surge su conexión con la música tradicional portuguesa?

–Empezó cuando era una niña y escuchaba a músicos que inspiraron las tradiciones portuguesas y cantaban música del cancionero tradicional portugués. Cuando empecé a componer mis canciones, como había escuchado tanto esas influencias, esas melodías, las armonías y el tipo de ritmo, salieron intuitivamente, porque formaban parte de lo que tenía en la cabeza.

–La pandemia transformó su manera de crear. ¿Cómo describe el proceso de evolución hasta llegar a incorporar los sonidos cotidianos?

–Antes de la pandemia tocaba con bandas y grupos musicales, pero durante la pandemia ya no era posible. Empecé experimentando para componer y tocar las canciones yo sola. Comencé a probar con instrumentos tradicionales portugueses y tenía también un sintetizador, pero como los instrumentos que tenía eran limitados, empecé a jugar con objetos que me rodeaban, como el sonido de los zapatos en el suelo o las botellas de agua. Así surgió esta mezcla de música tradicional, de música electrónica y música también experimental.

–Y ahora incorporar esos sonidos es su seña de identidad.

–Sí, creo que ahora es parte de mi identidad musical, desde el primer EP hasta el álbum que salió el año pasado.

–En sus canciones también hay una clara conciencia social y política. ¿Qué temas son los que más le preocupan en estos momentos?

–Estamos viendo un auge de muchos movimientos de extrema derecha. En Portugal, antes de la pandemia, no había ningún diputado, y ahora tenemos más de cincuenta, que allí es mucho. Es un asunto que me preocupa mucho. Siento que los discursos de odio contra inmigrantes y contra las personas diferentes hacen que peligre su seguridad, porque cada vez hay más personas misóginas y racistas. Se está creando un ambiente muy difícil en Portugal. Además, a muchas personas nos preocupa lo que está pasando en Gaza. No tengo canciones sobre eso aún, pero sigo componiendo entre conciertos y este tema acaba apareciendo en las canciones, así que en mi próximo álbum estará.

–¿Cree en la música como herramienta de cambio?

–Para mí, hablar sobre estas injusticias y otros temas, como el problema de la vivienda, es una especie de desahogo o una forma de escribir sobre las preocupaciones del mundo que me rodea. Me gustaría pensar que sí tiene un efecto. En Portugal, la música tuvo un poder muy fuerte durante la revolución, por eso eso tenemos mucha música que habla contra la dictadura. Yo crecí oyendo esas canciones, son canciones de nuestros abuelos y de nuestros padres, y por eso me gustaría pensar que la música sí puede jugar un papel importante.

–Su estética visual también es algo muy único. ¿Cómo nace esa imagen y cómo se vincula a su música?

–Para mí es importante. Los vídeos, por ejemplo, funcionan como una extensión de las canciones. La directora y realizadora de los vídeos es mi hermana. Y esta colaboración empezó también la pandemia, porque estábamos en la misma casa con nuestros padres y teníamos una especie de desafío en el que yo hacía una canción en una semana, y ella después hacía un vídeo. Después de la pandemia continuamos con esta colaboración y ahora, además, contamos con más artistas, personas que piensan la escenografía, por ejemplo.

–En Asturias también está habiendo una recuperación de la música tradicional mezclada con música moderna, con artistas como Rodrigo Cuevas a la cabeza. ¿Cree que es necesario este nuevo enfoque en la música?

–Sí, yo creo que es muy importante porque la música tradicional, antes de ser grabada, sufrió muchas alteraciones durante muchos siglos. Y por eso, para mí, tiene todo el sentido que continúe evolucionando. Y ahora estamos en un momento muy específico en el que tenemos mucha tecnología, ordenadores, 'loop stations', lo que ayuda a esa evolución. Es muy bueno ver que este movimiento está pasando también en España, con Rodrigo Cuevas, o en Italia, con Daniela Pes, y un poco por toda Europa.

–¿Qué nos puede adelantar de su actuación en el Vesu?

–En el escenario estoy sola, utilizo una 'loop station' y voy grabando todos los 'loops' en directo; de la voz, de la percusión, de los sintetizadores, y voy construyendo las canciones en el escenario. Por eso todos los conciertos son siempre diferentes, porque depende mucho de lo que estoy haciendo.