Lorena Álvarez, en un pasado concierto. Damián Arienza

Las artistas asturianas reclaman «equidad» a las administraciones

Las Mujeres de la Industria de la Música cargan contra el acto de Radio 3 por el 30 aniversario del Jovellanos y les Xornaes de la Música Tradicional Asturiana

Aida Collado

Aida Collado

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:31

Son dos polémicas de distinto origen, pero vienen a llamar la atención sobre lo mismo. Lo mucho que queda por hacer en igualdad a la ... hora de contratar o, simplemente, contar con mujeres ya sea para subirse a un escenario o dar una charla. Primero ocurrió que tras el anuncio de la Consejería de Cultura del contenido que el 8 y 11 de diciembre nutriría las flamantes Xornaes de la Música Tradicional Asturiana, las redes sacaron a relucir el malestar generado por una programación compuesta, protestaban, «casi en su totalidad por hombres». Hubo reacción de los organizadores: pronto incluyeron una nueva mesa redonda entre las ya previstas, que bajo el título 'Gaiteres n'Asturies, de la expeción al futuru de la gaita asturiana' dará voz a Keti García Fernández, Ángeles Concepción Bernardo Muñiz y Clara María Suárez Rodríguez, presentadas por Susana de la Cruz Rodríguez, del Conceyu de la gaita.

