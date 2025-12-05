Las artistas asturianas reclaman «equidad» a las administraciones

Son dos polémicas de distinto origen, pero vienen a llamar la atención sobre lo mismo. Lo mucho que queda por hacer en igualdad a la ... hora de contratar o, simplemente, contar con mujeres ya sea para subirse a un escenario o dar una charla. Primero ocurrió que tras el anuncio de la Consejería de Cultura del contenido que el 8 y 11 de diciembre nutriría las flamantes Xornaes de la Música Tradicional Asturiana, las redes sacaron a relucir el malestar generado por una programación compuesta, protestaban, «casi en su totalidad por hombres». Hubo reacción de los organizadores: pronto incluyeron una nueva mesa redonda entre las ya previstas, que bajo el título 'Gaiteres n'Asturies, de la expeción al futuru de la gaita asturiana' dará voz a Keti García Fernández, Ángeles Concepción Bernardo Muñiz y Clara María Suárez Rodríguez, presentadas por Susana de la Cruz Rodríguez, del Conceyu de la gaita.

No aplacó este gesto del todo los ánimos y muchos siguieron reprochando, en este caso al Gobierno regional, que intentase cubrir con «un parche» y borrando su publicación anterior –y con ella todas las quejas manifestadas– «un error» que a su juicio dejaba claro que las mujeres siguen estando en un segundo plano a la hora de marcar la agenda artística. Explicaba entonces a este diario Cultura que una de las jornadas se dedica a las escuelas de gaita para escuchar a quienes las pusieron en marcha hace cuatro décadas, incluyendo a la presidenta de la confederación bretona. Y recuerda que la segunda contiene la mesa formada por mujeres –no entra en el conflicto generado antes y después del cambio– y añade que en el concierto que pondrá fin a la cita habrá 40 músicos y músicas.

Todo lo anterior sirvió de abono para la siguiente tormenta. La desataba la compositora y cantante Lorena Álvarez, llamada a participar en el evento organizado por Radio 3 como parte de los actos de celebración del 30 aniversario del Teatro Jovellanos, junto a nombres –de hombres– como Rodrigo Cuevas, Nacho Vegas, Puño Dragón, Ferla Megía y From. «No conocía el cartel y al verlo, me he quedado muy sorprendida por el hecho de que habiendo en Asturias tantísimas mujeres músicas, cantantes, compositoras, tan talentosas y trabajadoras, sea yo la única mujer invitada a actuar», lanzaba desde sus redes sociales, para tender luego la mano a otras músicas para que suban con ella al escenario e instar a sus compañeros a tomar cartas en el asunto. No tardaban todos y cada uno de ellos en respaldar sus palabras. «Tola razón, Lorena, ye pa da-yos pescozaes y nun parar. Na nuesa actuación vamos ser 6 muyeres del coru Al Altu la Lleva y esti que fala a ver si polo menos baxamos un poquiñín la testosterona. Pero claro, el nome qu'apaez ye namás el de mio. Mea culpa tamién por no ponelo nel cartelu», añadía Vegas.

Así las cosas, Mujeres de la Industria de la Música enviaba un comunicado en el que manifestaba su «profunda indignación» por la falta de paridad en dicha cita. «Consideramos inaceptable que un evento financiado con fondos públicos y promovido por una radio pública no garantice un mínimo de equidad de género en su programación. La música y la cultura deben reflejar la igualdad, particularmente en espacios públicos y con visibilidad institucional». Apelaban así a los responsables municipales y a Radio 3 –Divertia matizaba ayer que son estos últimos los organizadores del acto– para que «revisen este cartel y adopten medidas inmediatas».