Los Berrones estrenan single el 10 de octubre

Los Berrones estrenan el 10 de octubre 'Fin de mes', un himno con humor e ironía sobre la economía cotidiana y que servirá de adelanto ... de su próximo álbum, previsto para finales de 2025.

Con su estilo inconfundible, Los Berrones regresan para poner voz a una realidad compartida por miles de personas: la eterna lucha por estirar la paga hasta el último día. Lo hacen con un ritmo contagioso convirtiendola queja cotidiana en un desahogo colectivo, donde la ironía y el humor se entrelazan con la energía de una banda que sabe conectar con su público generación tras generación.

Los Berrones quieren demostrar con este nuevo trabajo que siguen en plena forma, actualizando su propuesta sin perder la esencia que los ha convertido en un grupo de culto dentro y fuera de Asturias.