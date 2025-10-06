El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Logo Patrocinio
Portada del nuevo single de Los Berrones

Los Berrones estrenan single el 10 de octubre

El tema Fin de mes es el adelanto de su próximo álbum, previsto para finales de 2025

E. C.

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:44

Comenta

Los Berrones estrenan el 10 de octubre 'Fin de mes', un himno con humor e ironía sobre la economía cotidiana y que servirá de adelanto ... de su próximo álbum, previsto para finales de 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus
  2. 2 Cinco derrotas seguidas ponen fin a la etapa de Garitano en el Sporting de Gijón
  3. 3

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  4. 4 El Sporting de Gijón contacta con Borja Jiménez para sustituir a Garitano
  5. 5 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  6. 6 Los bomberos sofocan sendos incendios en un garaje y un piso de Gijón
  7. 7 En busca de un nuevo entrenador: el Sporting de Gijón allana el camino para el fichaje de Borja Jiménez
  8. 8

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior
  9. 9

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  10. 10 Castellón 3-1 Sporting de Gijón | Caída libre del club rojiblanco de Garitano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los Berrones estrenan single el 10 de octubre

Los Berrones estrenan single el 10 de octubre