E. C.

Inés Barea Gijón Viernes, 13 de junio 2025, 22:26 | Actualizado 23:19h. Comenta Compartir

Continúan con sus carreras musicales por separado, pero hace un año decidieron que era el momento de emprender juntos un viaje con el bolero como hilo conductor. Sole Giménez (París, 1963) y Juan Valderrama (Madrid, 1972) llegan el sábado al teatro de la Laboral (20.30 horas) con su espectáculo 'Algo contigo' solo unos meses después de que este género musical fuese declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

–¿De dónde surge la idea de hacer un homenaje al bolero?

–Juan Valderrama: Surge hace ya varios años. Yo sabía que Sole ama los boleros como los amo yo, así que de ahí surgió la idea.

–¿Y cómo supieron que era el momento de embarcarse en esta aventura?

– Sole Giménez: Es un proyecto bastante laborioso de llevar a cabo. Hemos querido hacer un homenaje con una orquesta sinfónica y un trío cubano, y solo para la orquesta ya necesitábamos un montón de arreglos que hemos querido hacer nuevos. Solo eso ya nos ha costado bastantes meses. Lo estamos haciendo cuando hemos acabado todo ese trabajo que hay detrás, y además coincidió con que hicieron al bolero Patrimonio Inmaterial de la Unesco. Todo se juntó para que fuera en este momento.

–¿Ha sido compleja la selección de repertorio?

–J. V.: Lo difícil era seleccionar. Lo hicimos pensando en que el público tenía que disfrutar, que pudiera cantar con nosotros. Es un espectáculo que hemos hecho y hemos pensado como homenaje al bolero, pero también con la mente puesta en que la gente disfrute y se lo pase muy bien.

–¿Por qué sigue funcionando tan bien a día de hoy un estilo musical como este?

–S. G.: Yo creo que el bolero es una manera de hacer canciones atemporal por su belleza. Es una de las cumbres de la música en nuestro idioma. Me parece que los jóvenes, si conocieran un poco más algunos boleros, se darían cuenta de que las canciones pueden ser muy ricas tanto en las letras como en las armonías y en las melodías, porque últimamente se lleva una música que lo es bastante menos. Me parece que los boleros no pueden pasar de moda porque es una forma atemporal de contar y cantar el amor.

J. V.: Además, escuchamos rock, la gente joven consume rock, muchas veces de los años 40. Sí. Amy Winehouse, por ejemplo, fue una artista que llegó a la gente más joven con un estilo que hacía 70 años que estaba de moda. Todo esto de la juventud, de las modas, yo creo que es un poco la manera en que tú se lo presentes. Nosotros lo hacemos con una orquesta sinfónica, con un trío de jazz extraordinario, cubano, que es fantástico. Y yo creo que eso a la gente joven le gusta. Te sorprendería el interés que despierta el espectáculo entre gente más joven, que a veces viene acompañando, pero que sale entusiasmada. Creo que el bolero tiene algo que lo hace, como dice Sole, atemporal y clásico, y eso es una maravilla.

–¿Cómo han hecho para integrar los arreglos sinfónicos en canciones que en principio no estaban preparadas para ello?

–S. G.: Bueno, la verdad es que es bastante fácil cuando tienes unas melodías como las que te regala el bolero. Y para un buen músico, como los que nosotros hemos tenido, sobre todo, con arreglistas como Ewan 'Melón' Lewis o Pepe Rivero, que ya hacen arreglos para otras cosas, no es ninguna dificultad, es una belleza.

–El espectáculo se estrenó en 2024 y estáis llevando a cabo una gira por España y Latinoamérica. ¿Hay algún lugar donde la recepción de este espectáculo les haya sorprendido?

–J. V.: Lo que más nos sorprende es la participación de la gente, cómo cantan con nosotros. Todo el mundo se sabe estos boleros. Si yo los empiezo, tú los acabas, seguro. O por lo menos te suenan. Entonces sí es sorprendente que allá donde vamos el público participa de una manera muy directa. Yo nunca he estado en un concierto donde la gente cante tanto, y eso significa que disfrutan, independientemente del lugar.

S. G.: Yo creo que el repertorio es tan conocido que la gente lo disfruta muchísimo. Ha dado un poco igual donde estuviéramos. Eso se te demuestra lo universal que es el bolero y lo atemporal que es. Da igual de dónde seas, si conoces 'Quizás, quizás', la cantas.

–Las emociones del bolero suelen girar en torno al amor, la pasión... ¿Se tienen que preparar emocionalmente antes de salir a escena?

–S. G.: Todo lo contrario. Si eres cantante y tienes la oportunidad de cantar esto, es como, ¡Por Dios, qué regalo me está haciendo la vida! Estoy deseando salir al escenario y cantarlo porque no todos los días tenemos la oportunidad de dar vida a un repertorio como este, es increíble.

J. V.: Tanto Sole como yo amamos este género y muchas veces es lo que cantamos cuando estamos en casa, en familia, cuando estamos con amigos. Tiene algo festivo. Para nosotros es una belleza subirnos al escenario y lo disfrutamos muchísimo.

–¿Han pensado en algún momento en grabar algo, lanzar algún tipo de material audiovisual con el repertorio de este concierto?

–S. G.: En principio no, porque es una cosa muy difícil y sobre todo, es muy caro. Además, últimamente tal y como está la música y cómo está la venta de discos, supone hacer un esfuerzo enorme hacer una cosa así. Yo creo que es muy bonito que sea algo que se vive en el directo y que es efímero, si lo captas en Gijón o en donde sea, es algo de esa noche y ya está. Me parece muy bonita esa idea tan romántica de que todo es el momento del directo.

J. V.: Desde el primer momento estuvimos de acuerdo en que el concierto tiene que tener algo especial. Nos hemos juntado dos artistas que venimos de dos mundos diferentes por amor a esta música en un proyecto en el que los dos hemos puesto el corazón y me parece que esto tiene que tener un rango de acontecimiento. Lo que ocurra, donde ocurra, en el momento que ocurra, si lo ves, lo has visto y si no lo ves, pues te lo pierdes.

Temas

Gijón

España

Unesco