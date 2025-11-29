Bustamante lo da todo en su concierto en el Gijón Arena El artista cántabro presentó las canciones de su nuevo disco y sus temas de siempre a un público entregado que agotó el papel para verle

El cantante David Bustamante lo petaba en su concierto en el Gijón Arena, con todo el papel vendido y cumpliendo con creces la promesa lanzada desde estas mismas páginas hace unas semanas al asegurar que vendría a la que considera su segunda tierra con la fuerza de una galerna del Cantábrico. Así salió el artista de San Vicente de la Barquera al ruedo de El Bibio e interpretó las canciones de su nuevo disco, 'Inédito', compuesto integramente por él, y cómo no, todos sus grandes éxitos.

Un público totalmente entregado y mayoritariamente femenino arropó al cántabro desde que puso un pie en el escenario y no dejó de seguir la energía y emoción que éste transmitía, entre guiños cómplices a sus fans asturianos.

Un Bustamante, con renovada imagen y su carisma habitual, fue lanzando los temas que recoge el álbum 'Inédito', intercalados con esos otros que nunca le perdonarían obviar sus seguidores y dándoles también un aire nuevo, acorde con el que ha insuflado en sus más recientes composiciones.

Arrancó la banda, con él en el centro, y los primeros acordes de 'Soy capaz' para pasar sin respiro a 'Devuélveme la vida', desatando el furor mientras lanzaba en plana canción un «Buenas noches, Xixón». Las palmas de las primeras filas arroparon otro hit bustamantero, 'Feliz', con su autor mostrándolo conla mejor de sus sonrisas y bailando en su impecable traje marino con camisa blanca. «Cagonrós», bromeó al acabar: «Cualquier día agáchome y rompe el pantalón». Y una declaración imbatible: «Mucho me tenéis que querer para estar aquí y no viendo al Sporting, aunque auguro que va a acabar mejor la noche aquí».

Recordó a «aquel guajín de San Vicente de la Barquera' y, por si había alguien con amnesia incidió: «Sí, ho, soy de aquí al lao, cagüen diez». Buena introducción al tema que vendría, 'Derramando verdad', una baladona de aúpa del nuevo trabajo.

Como hacía el gran Elvis regaló a una fan su pañuelo de faena y firmó incluso una camiseta a otra seguidora: «Luego seguimos ya el concierto, eh, que si no...», ironizó. Y poniéndose serio se pronunció con claridad sobre el bullying y los 'haters' y el daño que hacen escondidos bajo el anonimato: «Nadie tiene derecho a decirte si estás gordo o delgado», lanzó para compartir la canción que dedica a este asunto y con cuyos acordes había dado inicio al concierto, 'Soy Capaz', muy apaludida.

En 'Calma', Bustamente tuvo ocasión de lucir el poderío de su vozarrón y con 'Gracias' puso a bailar a todos. Y así, entre bailes, momentos como 'Sé' con el cantante solo a la guitarra y a capella o el tributo a su amigo Alex y la traca final con 'Nunca es tarde', 'Cobarde' y otros éxitos, el de San Vicente lo dio todo y salió por la puerta grande.

