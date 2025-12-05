Caballo Moldavo: «Lo que hacemos es metal rock monolítico»

La banda ovetense Caballo Moldavo publica su primer álbum: 'Marcados', un disco que consolida una identidad propia dentro de la escena asturiana contemporánea ... del metal. Tras el EP, de debut, 'Réprobos' (2020), el grupo ha ido reuniendo en estos años el material que forma este nuevo trabajo, a la vez que rodaba su música por los escenarios.

Formado por Reverendo G. Throat (voz), Lionel Hooves (guitarra), Hermano Lynnot (bajo) y Johnny Liver (batería), éste último asegura sobre la definición del sonido del cuarteto que «somos muy difícilmente etiquetables. Tenemos un sonido metal, pero con un poco de stoner o de sludge, una variedad de estilos amplia, que nos hace no encajar realmente en ningún estilo concreto al uso. Por ello creamos una etiqueta propia que llamamos metal rock monolítico, que es lo que nos gusta».

Sobre el espíritu que guía su primer largo, el percusionista del grupo asegura que desde el título alude al hecho de que «todos nacemos marcados desde que nacemos, para lo bueno y lo malo. Si naces pobre, lo normal es que mueras pobre y si naces rico, que mueras más rico aún. El disco habla de esa parte que nos han impuesto y que no podemos controla. Hay aquí una mirada crítica hacia las estructuras de control social y psicológico que moldean la vida contemporánea», explica. La memoria histórica de los vencidos en la guerra civil, guiños literarios a Poe y Lovecraft o cinéfilos a Orson Welles, están también presentes en varias de las canciones del álbum. «Son referencias que nos gustan mucho y comparten el que se les ha reconocido como genios después de muertos. Es algo que le ha pasado a mucha gente».

Por lo que respecta a las referencias propiamente musicales de Caballo Moldavo, Johnny (Juan) cita a Black Sabbath «en el campo de la historia» o a Kyuss o Melvins. Son bandas de las que mamas inevitablemente».

Con respecto a la importancia que le conceden al directo en su proyecto musical, el batería confiesa que «es fundamental para nosotros porque es realmente donde expresas realmente lo que llevas dentro, lo que quieres transmitir. Al final, un disco está muy bien y es la culminación de mucho trabajo, pero en el directo es donde realmente tú lo pones todo,. Y ahí es muy importante para nosotros intentar prepararlo lo mejor posible y, sobre todo, transmitir lo mejor posible emociones, esa fuerza o ese poderío que es lo que buscamos en nuestras canciones».

De la salud del metal como género, no tienen dudas y ello tiene que ver también con los directos: «Es un público muy agradecido, muy fiel y el propio género tiene bastante de pasional, visceral. Eso te hace querer siempre ir más allá en el escenario. Realmente te entra dentro y te golpea, eso favorece que el público se involucre, se lo pase bien y se mueva. Como músico eso también te motiva, no ver abajo un montón de postes estáticos» . Ese es el campo donde seguirá rodando ahora su disco.