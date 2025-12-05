El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La banda Caballo Moldavo.
Caballo Moldavo: «Lo que hacemos es metal rock monolítico»

La banda ovetense de hard publica su primer largo: 'Marcados', una mirada crítica a las estructuras de control social y psicológico del mundo contemporáneo

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:26

La banda ovetense Caballo Moldavo publica su primer álbum: 'Marcados', un disco que consolida una identidad propia dentro de la escena asturiana contemporánea ... del metal. Tras el EP, de debut, 'Réprobos' (2020), el grupo ha ido reuniendo en estos años el material que forma este nuevo trabajo, a la vez que rodaba su música por los escenarios.

