El compositor asturiano Pablo Ortega estrenará un réquiem en Covadonga Pablo Ortega, con la partitura de su réquiem. / CAROLINA SANTOS Será interpretado el día 24 en la Basílica por el Orfeón San Lorenzo, el organista del Real Sitio y los solistas Alejandro Roy, Montse Serrano y Lola Fernández Merino MIGUEL ROJO GIJÓN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:33

Tras toda una vida dedicada a la ensañanza de la música en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo, Pablo Ortega (Villaharta, 1951) se jubiló en 2016. Reconoce que, desde entonces, es cuando más tiempo tiene para hacer aquello para lo que nació: jugar con los sonidos y los silencios, dar rienda suelta a los sentimientos y escribir sobre el pentagrama el resultado. Componer música. «Siempre había tenido la idea de hacer un réquiem y cuando mi hermana falleció de cáncer en 2015 el impacto que me produjo fue brutal, lo que hizo que la idea tomase forma. Desde entonces he ido perdiendo a otros familiares y amigos, como a la profesora Ana Rosa Reyes, y de ahí nació esta obra», explica. No es habitual que un compositor contemporáneo se lance a escribir la música para una misa de difuntos, como hicieran en su día Mozart, Schumann, Brahms y Verdi. Y mucho menos que esta se interprete en el Santuario de Covadonga, como así se hará con la obra de Ortega. Será el próximo sábado 24 de noviembre, dentro de las celebraciones de los Centenarios, durante la misa de doce de ese día en la Basílica.

Si la obra es toda una novedad en Asturias, donde el autor no tiene constancia de que haya otra composición similar, el hecho de que el Orfeón San Lorenzo -bajo la dirección de Montse Serrano-, el organista Fernando Álvarez -titular de la basílica y uno de los mejores intérpretes de este instrumento en España- y tres solistas de lujo como son el tenor Alejandro Roy -que esta temporada cantará en la Ópera de Oviedo la 'Carmen' de Bizet-, la 'mezzo' Lola Fernández Merino y la soprano Julia Sariego sean los encargados de darle forma, convierte la cita en todo un acontecimiento.

Pero que nadie espere un réquiem al uso. «Me he alejado en el planteamiento de los clásicos, no hay muchos efectos dramáticos. La razón es que en mí no hay rabia por la muerte de los familiares y amigos, es una obra amable que les da las gracias por haber compartido conmigo su tiempo», relata emocionado. Y es que su música es un «hasta pronto» lleno de esperanza y fe. En lo que sí hay clasicismo es en su letra, escrita en latín, y en su estructura, aunque la composición original vaya a recortarse un poco para no hacer excesivamente larga la misa. «Se conforma en una introducción con el órgano mientras entra el oficiante, el Kyrie (Señor ten piedad); la secuencia (conformada por el Salmo XXIII -«el preferido de Ana Rosa Reyes»- y el 'Amoris doloris'); el 'Sanctus', el 'Benedictus', el 'Agnus dei', la 'Communio' y el 'Pie Jesu'. En total, una misa de algo más de una hora de duración en la que se omitirán el 'Ofertorium' y el 'In paradisum'.

Pablo Ortega, músico de amplia experiencia, estudió en los conservatorios de Oviedo, Valladolid, La Coruña, Salamanca y Madrid, y completó su formación en la Rice University de Houston. Tras colaborar después de su jubilación en la orquestación de obras para la Orquesta Filarmónica de Asturias (OFA) y componer una obra aún no estrenada sobre mitología asturiana junto a Xuacu Amieva, esta es su composición más ambiciosa hasta la fecha.