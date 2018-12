«Los locales con música en directo siempre tendrán su lugar en el mundo» El músico australiano Mick Harvey. / E. C. El músico australiano Mick Harvey actúa esta noche en el Albéniz, en Gijón, dentro de la fiesta de aniversario del bar La Plaza JORGE ALONSO Gijón Viernes, 7 diciembre 2018, 17:30

Michael John Harvey, (Rochester, Australia, 1958) es uno de los músicos australianso de rock más respetados, sobre todo por su carrera junto al cantautor Nick Cave. Mick Harvey, así se le conoce, toca la guitarra, el bajo, los teclados y la batería, además de componer y dedicarse a la producción de discos. El músico ya está en Gijón, donde actúa esta noche en la Sala Albéniz (el concierto comienza a las 21.30 horas con Nacho Álvarez y el Cuarteto Bendición como apertivo), dentro de los actos de celebración de los 26 años del Bar la Plaza de Gijón.

-Su último trabajo con Christopher Richard Baker, 'The fall and rise of Edgard Bourchier and the horrors of war', hace referencia al imperialismo. ¿Es este un concepto que aún tiene su importancia en Inglaterra y Australia?

-Es algo que está aún muy internamente grabado en los australianos. De cierta forma, nuestra participación en la I Guerra Mundial supuso nuestra mayoría de edad como país. Aunque aún estábamos ligados al Imperio Británico, era la primera vez que nos veíamos todos los estados australianos juntos como nación en el escenario mundial. La tragedia del desembarco de Gallipoli tuvo un impacto brutal en la psicología del país y aún se conmemora cada año el 25 de abril. A mí estos episodios siempre me han provocado cierta fascinación. Mis dos abuelos lucharon en Francia y creo que eso les pasa a un montón de australianos.

-Mirar de frente a una guerra y a un hombre como Serge Gainsbourg al mismo tiempo es como mirar a la muerte y a la vida al mismo tiempo, ¿no lo cree?

-Creo que sé lo que quiere decir, pero no estoy seguro si hay tanta diferencia en el resultado de lo que acabo tocando. Siempre hace referencia al desasosiego que le supone al ser humano todo lo que tiene que ver con afrontar la vida en sociedad y la moralidad.

-Tanto la guerra mundial como este autor al que usted tiene como referencia tienen su origen en Europa. ¿Está usted más interesado en la cultura europea que en la americana?

-Si me paro a pensarlo puede que esté más interesado en la cultura europea, pero prefiero no hacer distinciones o valorar si me gusta más una cosa que otra. Todo puede pasar, yo estoy abierto a cualquier cosa que me sorprenda. Estoy interesado en el potencial del ser humano en general antes que en una cultura u otra en particular.

-Supongo que se lo habrán preguntado muchas veces, pero ¿por qué Gainsbourg?

-Porque estaba ahí, como lo está una gran montaña.

-Tom Waits dijo una vez que un perro no puede mear la rueda de un coche si este está siempre moviéndose. A usted tampoco le gusta quedarse quieto. ¿Cómo se puede trabajar con alguien como Pj Harvey, por ejemplo, y seguir metido en todos los proyectos que tiene en marcha en solitario?

-Todo tiene que ver con la optimización de tu tiempo. Durante muchos años, no pude trabajar con ella cuando me lo pedía porque estaba liado y muy implicado con los Bad Seeds. Ahora tengo más tiempo libre para afrontar otros proyectos, pero también es cierto que todo depende de lo que tú escojas hacer. En el futuro trataré de darle prioridad a mi propio trabajo en cualquier campo en el que esté trabajando. Tocar con gente como Nick Cave y Polli (Pj Harvey) supone que pones tu carrera a su servicio, incluso aunque tú tengas inquietudes creativas. Al final, ellos se quedan con el mérito de todo lo que tu aportas. Así son las cosas. No me quejo de ello, solo digo que ahora ya busco otras cosas.

-Esta noche actúa en el aniversario de un bar, La Plaza, un lugar en el que varias generaciones de jóvenes escucharon por primera vez la música de Nick Cave & The Bad Seeds y Einstüerzende Neubaten, por ejemplo. ¿Cree que los bares, pubs y clubs son el lugar perfecto para descubrir las nuevas tendencias musicales o hay que buscar en internet?

-No tengo ni idea. Parece que sigue habiendo mucho interés en ver música en directo, buenos y malos grupos. Son lugares donde la música es muy de verdad. Creo que a la gente le gusta eso y que los bares con música en directo siempre tendrán su lugar en el mundo.

-¿Qué podemos esperar de su actuación de esta noche, con esta increíble banda que nos trae?

-Van a pasar una gran velada disfrutando de apasionantes y variados estilos musicales. Va ser una noche mágica en lo musical, eso se lo aseguro.

Síguenos en: