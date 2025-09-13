El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

'Hänsel y Gretel' aúna admirablemente la fantasía del cuento de los hermanos Grimm con la canción folklórica y con una orquestación neo wagneriana. FOTOS: MARIO ROJAS

Entre cuento de hadas y el sueño americano

Excelente acogida de 'Hänsel y Gretel', la ópera de Humperdink que inauguró ayer en el Campoamor la 78 temporada ovetense

Ramón Avello

Ramón Avello

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

En pocos minutos, se pasó ayer con la ópera 'Hänsel y Gretel', representada por primera vez en el Campoamor, de la expectativa a la sorpresa, ... y de la sorpresa al entusiasmo. En esta nueva producción de la Ópera de Oviedo se dieron varias conjunciones astrales: orquesta, escena y voces, alineadas y unidas en una representación total y afortunada. Así lo exteriorizó el público, generalmente crítico de la primera función, con esta ópera con la que se inauguró la 78 temporada de Oviedo. Como es tradicional, en la parte izquierda del entresuelo hubo pateos algo más tímidos que en otras ocasiones y aplausos por el saludo en asturiano. La verdad es que ya es algo cansino.

