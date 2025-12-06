Dana International, ganadora israelí de Eurovisión, arremete contra España: «Es una decisión insultante y violenta» La artista israelí, ganadora del certamen en 1998, acusa a RTVE de dar la espalda a la música y de convertir el festival en un campo de batalla político tras anunciar que España no participará en la próxima edición por la presencia de Israel

La polémica en torno a la participación de Israel en Eurovisión ha alcanzado un nuevo nivel tras la decisión de RTVE de retirar a España del festival de 2026. La medida, inédita en más de seis décadas de historia, se produce en un contexto marcado por la ofensiva israelí en Gaza y la presión de colectivos que acusan a la Unión Europea de Radiodifusión de blanquear la imagen del país a través del certamen.

La reacción no se ha hecho esperar. Dana International, la icónica cantante israelí que conquistó Europa en 1998 con su tema 'Diva', ha lanzado un mensaje contundente contra España. «¿Entendéis lo violenta e insultante que es esa decisión?», cuestionó la artista. Para ella, la retirada española no solo supone un gesto político, sino un ataque directo a los valores de unidad y diversidad que, asegura, deberían definir Eurovisión. «Lo que ocurrió me entristece mucho. Quiero esperar y creer que esto no sucederá realmente, y que ningún país se retirará por nuestra causa», expresó la cantante.

España no está sola en su postura: países como Irlanda, Eslovenia y Países Bajos también han anunciado su ausencia en protesta por la participación israelí. La decisión ha sido celebrada por parte de la comunidad eurofan española, que considera que los derechos humanos deben prevalecer sobre el espectáculo musical. Sin embargo, voces como la de Dana International insisten en que el boicot erosiona el espíritu del certamen y discrimina a los artistas que representan a Israel. «Entre nosotros, y en hebreo, que solo nosotros entendemos: ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que el lugar que tanto nos amó y nos abrazó se volvió hostil? Nos ven como algo que no somos. ¿Cómo perdimos la batalla de la narrativa, la guerra de conciencias? ¿Cómo nos convertimos en uno de los países más odiados del mundo?», reflexionó la artista israelí.

«Algo salió mal en la forma en que el mundo nos percibe, y necesitamos reconocerlo y hacer todo lo posible para cambiarlo. Quien quiera a Ben Gvir, a Smotrich, un extremo derecho absoluto y una guerra interminable, que entienda que ese es el precio: un camino que conduce a un destino solitario. Y quien quiera que Israel vuelva a ser querida en el mundo, que haga oír su voz. Comencemos con Eurovisión este año: enviemos a alguien con cualidades de estrella europea, con una canción pop alegre, colorida y optimista. Que tengamos, de una vez, una razón para celebrar», añadió la cantante.

La cantante, que se ha definido públicamente como judía, sefardí y transgénero, subrayó que Eurovisión siempre ha sido un espacio de inclusión y diversidad, y lamentó que España se aparte de ese camino. «No concibo Eurovisión sin la participación de España. ¿Acaso ya no desean que cantemos unidos?», expresó en otro mensaje.