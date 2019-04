Dorian Wood: «Chavela Vargas es una santa para los discriminados» El artista Dorian Wood. Enmarcado en el Gijón Sound Festival, el recital 'Xavela Lux Aeterna' contará con la talentosa voz del cantante norteamericano y una orquesta de cámara bajo la dirección del español Alberto Moreno KAY LEVIN Viernes, 5 abril 2019, 19:27

La legendaria cantante latinoamericana Chavela Vargas cumpliría este 17 de abril los 100 años y, en homenaje a su figura, el norteamericano Dorian Wood (Los Ángeles, 1975), de raíces costarricenses como ella, ofrece este sábado un concierto en el Paraninfo de la Laboral.

Para el público que no le conozca, ¿qué podría decirnos de su música?

En mi música influyen mucho mis raíces. Nací en Estados Unidos, pero mis padres son de Costa Rica y me crié también allí. Este es uno de los elementos presentes en el homenaje a Chavela. Poder hacer este proyecto ha sido para mí un sueño desde hace muchos años. Aprovechamos la oportunidad de que se cumple un siglo desde su nacimiento para explorar las relaciones y conexiones que tenemos entre ambos. Y es que ambos somos costarricenses de origen, nos identificamos como queer y nacimos el 17 de abril. Poder interpretar su música es un honor, y es una invitación a la audiencia para extraer, en ese viaje exploratorio, lo que les sirva de su música y su vida.

¿Qué significa Chavela Vargas para usted?

Era ya adulto cuando descubrí la música de Chavela. No fue hasta que mis amigos mejicanos, en Los Ángeles, me explicaron su arte. Fue una artista grandiosa, que se integró en la cultura mexicana aunque nació en Costa Rica. Era lesbiana y se presentaba en sus propios términos, sin cambiar para agradar a nadie, interpretando las canciones como las quería hacer. No hay nada más inspirador que un ser humano que vive su vida de esa manera, sin importar lo que piensen los demás, con esa pasión y presencia que todavía existe en su música. Eso me atrajo inmediatamente a ella, y me siento honrado por poder interpretar esos elementos de manera personal. En mi comunidad, entre los discriminados, la figura de Chavela se considera como una santa.

Este año se cumple el centenario del nacimiento de Vargas. Si hubiera nacido ahora, ¿cómo cree que encajaría en el panorama musical actual?

Creo que ella todavía tiene impacto en la música actual, sobre todo la mejicana, y sigue siendo una influencia poderosa para varios artistas. Es una figura universal que representa la independencia, sin fronteras, y que fue aceptada en culturas muy distintas sin cambiar su perspectiva. Para muchas personas discriminadas eso crea esperanza, especialmente para los transgénero, que vivimos marginalizados por los gobiernos y todo el mundo. Su historia enseña que podemos cuidarnos y también integrarnos en el mundo, salir ahí fuera, ser aceptados, sobresalir y brillar. Es terapéutico, todavía hoy su historia inspira para ser la persona que uno es sin tener que restringirse o censurarse. Ese es el brillante legado que ha dejado.

Con esa visión multicultural, ¿qué opina del clima político en Estados Unidos?

Creo que la situación es difícil para muchos en todo el mundo, muchos países están pasando por una era oscura, cerrada de mente y demente. Se le ha dado demasiada razón a esta perspectiva de que todo tiene que ser de una sola manera y que lo demás es inaceptable, eso es irracional, es un tipo de pensamiento 'facha' que está tratando de imponerse en el mundo. El mundo siempre ha sido colorido y diferente, y la única política común es sobrevivir, es lo que queremos todos. El patriarcado blanco heterosexual nunca incluyó en su plan para el mundo a personas ordinarias, de color, hijos de inmigrantes, como podría ser mi caso. No soy valorado de la misma manera que otros seres humanos, y esto le sucede a mucha gente, especialmente mujeres. Ahora se presta atención a esa discriminación a mujeres, trans, refugiados e inmigrantes, pero la opresión no ha dejado de existir. Para mí, existir es ya un acto y un movimiento político. No queda otra que sobrevivir. expresarme y seguir respirando.

Ha estado varias veces en España e incluso ha grabado aquí su último álbum, 'XALA'.

El destino me trajo a España y me siento agradecido. He venido varias veces y me han aceptado tanto a mí como persona como a mi música.

Me siento aún como un novato en España, aprendiendo cosas nuevas y apreciando las diferentes culturas del país. He descubierto a gente como Alberto Montero, de los mejores artistas españoles, un talento que debería ser el más famoso del país, ya que su obra es impresionante.