Los conciertos del Dúo Dinámico en Asturias: del Jardín a la playa de Poniente pasando por un sinfín de escenarios

La relación del Dúo Dinámico con Asturias ha sido profusa. En Gijón se recuerdan sus pasos primigenios por el Jardín, pero esa formación, que acaba de perder a Manuel de la Calva, una de sus mitades, pisó otros muchos escenarios en la ciudad, de la Laboral a la playa de Poniente, donde ofrecieron un multitudiario concierto en 2007.

Con todo, fue en aquellos café-concierto que había en las calles Donato Argüelles y Asturias de Gijón, a principios de los sesenta, donde actuaron por vez primera antes de hacerse fuertes en locales tan míticos como El Jardín.

Su presencia, confirman los viejos del lugar, ha sido constante, también para arropar a Danny Daniel en la presentación de uno de sus discos.

Manuel de la Calva falleció ayer, víctima de un cáncer, a los 88 años en el Hospital Anderson de Madrid. Fue Ramón Arcusa, su inseparable compañero, quien informó de su muerte en la redes sociales del dúo. «Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos», escribió.

