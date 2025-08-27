El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Concierto del Dúo Dinámico en la playa de Poniente de Gijón en 2007. Paloma Ucha

Los conciertos del Dúo Dinámico en Asturias: del Jardín a la playa de Poniente pasando por un sinfín de escenarios

Manuel de la Calva y Ramón Arcusa han ofrecido numerosos conciertos en Asturias desde el inicio de su carrera

E. C.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:08

La relación del Dúo Dinámico con Asturias ha sido profusa. En Gijón se recuerdan sus pasos primigenios por el Jardín, pero esa formación, que acaba de perder a Manuel de la Calva, una de sus mitades, pisó otros muchos escenarios en la ciudad, de la Laboral a la playa de Poniente, donde ofrecieron un multitudiario concierto en 2007.

Con todo, fue en aquellos café-concierto que había en las calles Donato Argüelles y Asturias de Gijón, a principios de los sesenta, donde actuaron por vez primera antes de hacerse fuertes en locales tan míticos como El Jardín.

Su presencia, confirman los viejos del lugar, ha sido constante, también para arropar a Danny Daniel en la presentación de uno de sus discos.

Manuel de la Calva falleció ayer, víctima de un cáncer, a los 88 años en el Hospital Anderson de Madrid. Fue Ramón Arcusa, su inseparable compañero, quien informó de su muerte en la redes sociales del dúo. «Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos», escribió.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  3. 3 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  5. 5

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  6. 6

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  7. 7 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  8. 8 La colaboración ciudadana permite demantelar un punto de venta de droga en Navia
  9. 9 Barbón apela a la colaboración ciudadana tras desatarse un nuevo incendio en Tineo posiblemente intencionado
  10. 10

    Los dueños de pisos turísticos acusan al Principado de poner en peligro 900 empleos en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los conciertos del Dúo Dinámico en Asturias: del Jardín a la playa de Poniente pasando por un sinfín de escenarios

Los conciertos del Dúo Dinámico en Asturias: del Jardín a la playa de Poniente pasando por un sinfín de escenarios