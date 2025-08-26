El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El 'Dúo Dinámico' R.C.

Así reacciona la escena musical y la sociedad española a la muerte de Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico

El músico y cantante ha muerto a los 88 años, según ha confirmado su compañero durante décadas sobre los escenarios, Ramón Arcusa

Rochell De Oro

Martes, 26 de agosto 2025, 16:51

El mundo de la música está de luto. El músico y cantante Manolo de la Calva ha muerto a los 88 años, según ha confirmado su compañero durante décadas del 'Dúo Dinámico', Ramón Arcusa. Numerosos compañeros de profesión han compartido sus condolencias en sus perfiles de redes sociales.

El cantante y compositor padecía una fibrosis pulmonar, diagnosticada tras un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace tres años, cuando se desplomó sobre el escenario. Su muerte supone un duro golpe para la escena musical española, ya que, junto a Arcusa, fue clave en la creación de los cimientos sobre los que se edificaría la música moderna en España.

Ramón Arcusa

Academia de Cine

Carlos Baute

Rosa Díez

SGAE (Sociedad general y gestión colectiva de los derecho de autor)

Pedro Ruiz

Juanma Moreno

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  7. 7

    Los deberes del Real Oviedo en la última semana del mercado de fichajes
  8. 8

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  9. 9 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido
  10. 10 El Oktoberfest de Gijón vuelve a la plaza de toros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Así reacciona la escena musical y la sociedad española a la muerte de Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico

Así reacciona la escena musical y la sociedad española a la muerte de Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico