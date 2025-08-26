Así reacciona la escena musical y la sociedad española a la muerte de Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico El músico y cantante ha muerto a los 88 años, según ha confirmado su compañero durante décadas sobre los escenarios, Ramón Arcusa

Martes, 26 de agosto 2025

El mundo de la música está de luto. El músico y cantante Manolo de la Calva ha muerto a los 88 años, según ha confirmado su compañero durante décadas del 'Dúo Dinámico', Ramón Arcusa. Numerosos compañeros de profesión han compartido sus condolencias en sus perfiles de redes sociales.

El cantante y compositor padecía una fibrosis pulmonar, diagnosticada tras un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace tres años, cuando se desplomó sobre el escenario. Su muerte supone un duro golpe para la escena musical española, ya que, junto a Arcusa, fue clave en la creación de los cimientos sobre los que se edificaría la música moderna en España.

Ramón Arcusa

Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy.



No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida.



Gracias por tanto, amigo. Ya… pic.twitter.com/C6SH8RSvFw — Dúo Dinámico Oficial (@DD_ManoloRamon) August 26, 2025

Academia de Cine

Fallece Manuel de la Calva, mitad de El dúo dinámico y actor en las películas Búsqueme a esa chica, Una chica para dos, Botón de ancla y País S.A. pic.twitter.com/fd1Y2z1Wdh — Academia de Cine (@Academiadecine) August 26, 2025

Carlos Baute

Tengo la suerte de decir que canté con el Dúo Dinámico, Manolo y Ramón fueron siempre unos profesionales y, sobre todo, unas personas encantadoras. Me quedo con el recuerdo de aquellos momentos.

Tu música y tu espíritu vivirán para siempre, tu legado es eterno. Manolo. Descansa… — Carlos Baute (@carlosbaute) August 26, 2025

Rosa Díez

Inolvidables. Sois parte de lo mejor de nuestra memoria colectiva. DEP, don Manuel de la Calva. pic.twitter.com/STRPMhcm4X — Rosa Díez (@rosadiezglez) August 26, 2025

SGAE (Sociedad general y gestión colectiva de los derecho de autor)

Hilo 1/2



Con enorme tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de #ManuelDeLaCalva, autor eterno, Medalla de Honor de #SGAE y anteriormente miembro de la Junta Directiva de esta entidad. El peso del repertorio de nuestro querido Manuel, muy frecuentemente junto a… pic.twitter.com/QzBrgFo3yH — SGAE (@sgaeactualidad) August 26, 2025

Pedro Ruiz

He querido mucho a Manuel de la Calva. Me acaban de decir que nos ha dejado. Pocas personas en el mundo del espectáculo como él y Ramón. Siempre alegría de verles. Lo siento muchísimo. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) August 26, 2025

Juanma Moreno

El Dúo Dinámico ha dejado canciones inolvidables en la memoria musical de nuestro país. Siento mucho el fallecimiento de Manolo de la Calva.



Un fuerte abrazo a su familia y a su compañero inseparable @ramonarcusa, con el que compartió una carrera gloriosa. https://t.co/cQ9TYmfsls — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 26, 2025