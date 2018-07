Sin manicura en Oviedo «por ser hombre»

Martes, 24 julio 2018, 00:09

Bad Bunny denunció ayer a través de las redes sociales que en una peluquería de Oviedo se negaron a hacerle la manicura «por ser hombre». El cantante, que acudió a la capital asturiana antes de su concierto, mostró su enfado por la situación. «Nada, solo les quería contar que ando muy contento por España disfrutando mi gira y que fui a este apestoso lugar para hacerme las uñas (manicura más pintarlas) y me dijeron que no por ser hombre. Jajaja. Real. No sé qué pensar, pero me parece muy, muy, muy lamentable», señala en su publicación. El enfado del artista era palpabla, a la vista de su publicación. «¿En qué año estamos? ¿En el puto 1960? ¿Cómo se le llama a eso? Díganme ustedes».