El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo 25N en Asturias con Karilenia, Susana y Dolores en la memoria
Logo Patrocinio
El dúo Mëstiza precalienta en diciembre el Gran Premio de España de Fórmula 1 que llegará el año que viene. Fever

Mëstiza precalienta el Gran Premio de España de la Fórmula 1

La Warm Up Party, que abrirán Argia y Claudia León, tendrá lugar el 12 de diciembre a las 20:00 horas en Las Ventas

R. C.

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:51

Comenta

Madrid se prepara ya para acoger el Gran Premio de España de Fórmula 1. La cita, que se disputará en la capital española del 11 al 13 de septiembre de 2026, tendrá en la agenda navideña una primera incursión de corte más festivo con la Warm Up Party que protagonizará el dúo Mëstiza. Será el 12 de diciembre, en Las Ventas, cuando los valores de modernidad e identidad española del Gran Premio de España de Fórmula 1 se fusionen con el folklore flamenco y la música electrónica de estas dos djs españolas.

Este primer calentamiento de cara al evento de septiembre de 2026, se vivirá como un tardeo festivo, posicionándose como una alternativa a las tradicionales cenas de empresa o reuniones navideñas. Las puertas del coso taurino se abrirán a las 19.30, y la fiesta arrancará a las 20.00 con Argia, que desplegará su elegante house de 20.00 a 21.30 horas, a modo de 'entrenamientos libres'. A continuación, y hasta las 23.00 horas, será Claudia León tomará el relevo con una sesión explosiva que marcará esta particular 'clasificación'. Finalmente, a las 23.00 horas, arrancará 'el Gran Premio' con Mëstiza en lo que será una auténtica fiesta de música electrónica con toques españoles donde espectáculo y Fórmula 1 se fusionarán a la perfección.

El pasado año, el dúo lanzó su primer álbum, 'Quëreles', que se convirtió en el disco más vendido en España en su primera semana. Desde entonces, han actuado en algunos de los clubes más prestigiosos del mundo y recientemente han sido confirmadas para el cartel de Coachella 2026. Actualmente preparan su segundo álbum, 'Spanish Chica', que verá la luz en primavera de 2026. Como adelanto, acaban de presentar 'Campanera', una reinterpretación del clásico coplero con la colaboración especial de Diana Navarro.

Con el patrocinio de Banco Santander, y después de permanecer unos días disponibles solo para la comunidad de usuarios de Fever, las entradas para la Warm Up Party ya están disponibles para el público general.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  3. 3

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  4. 4

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  5. 5 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  6. 6 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  7. 7

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  8. 8 Robó joyas por valor de 22.000 euros a las personas dependientes a las que cuidaba en Langreo y San Martín del Rey Aurelio
  9. 9 ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?
  10. 10 El Principado confirma que el accidente en la mina de Cangas del Narcea fue «súbito y fortuito»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mëstiza precalienta el Gran Premio de España de la Fórmula 1

Mëstiza precalienta el Gran Premio de España de la Fórmula 1