El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
Héctor Braga.

Medio millar de músicas asturianas rescatadas de tres continentes

Héctor Braga dona al Muséu del Pueblu d'Asturies 500 grabaciones antiguas recogidas durante dos décadas en Latinoamérica y países como Suiza o Alemania

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:35

Comenta

El Muséu del Pueblu d'Asturies acaba de recibir la donación de un valioso fondo de 500 grabaciones antiguas realizadas por el músico Héctor Braga, ... quien las compiló durante dos décadas en sus giras por tres continentes. Unas grabaciones que incrementan considerablemente la fonoteca del Archivu de la Música Tradicional que tiene el museo en red.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  2. 2 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  3. 3

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  4. 4 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  5. 5 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  6. 6

    El Supremo avala que los alumnos asturianos que cursen Religión en Bachillerato se queden una hora más en clase
  7. 7 La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla
  8. 8 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  9. 9 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  10. 10 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Medio millar de músicas asturianas rescatadas de tres continentes

Medio millar de músicas asturianas rescatadas de tres continentes