Medio millar de músicas asturianas rescatadas de tres continentes

El Muséu del Pueblu d'Asturies acaba de recibir la donación de un valioso fondo de 500 grabaciones antiguas realizadas por el músico Héctor Braga, ... quien las compiló durante dos décadas en sus giras por tres continentes. Unas grabaciones que incrementan considerablemente la fonoteca del Archivu de la Música Tradicional que tiene el museo en red.

Todas estas grabaciones han sido digitalizadas y restauradas hasta su límite técnico por el propio Héctor Braga desde formatos obsoletos como el cilindro de cera o el disco de pizarra, así como inventariadas, descritas, catalogadas y puestas a disposición del público gracias a una ayuda económica del Gobierno del Principado para el estudio, fomento y difusión del patrimonio cultural asturiano.

Se trata de medio millar de registros de temas asturianos, hoy todos de dominio público, entre los que destacan piezas inéditas procedentes de Latinoamérica o países como Alemania o Suiza, y algunos documentos de extraordinaria calidad sonora tomados entre 1900 y 1966 a históricos intérpretes como «El Gaiteru Libardón», «Cuchichi», «Miranda», «Claverol», «Botón», «Quin el Pescador», «El Panaderu», «El Maragatu», «El Presi», «Juanín de Mieres», «Xuacu de Sama», «Noriega», «La Busdonga», «La Pichona» o «La Mariñana», entre otros.

El cantante y multiinstrumentista Héctor Braga viene dedicando su vida a la salvaguarda e investigación del patrimonio musical. Ha publicado ocho discos de música asturiana, y es una de las mayores autoridades de la música asturiana en su condición de funcionario de carrera, doctor en musicología y profesor superior de música y etnomusicología en los conservatorios de Asturias y Castilla y León.

El Muséu del Pueblu d'Asturies ha querido mostrarle su agradecimiento por «esta importante y generosa donación, fruto de su dedicación personal», que ya se encuentra a buen recaudo y disponible en la colección de fondos sonoros del museo para todos los asturianos.