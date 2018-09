Nacho Vegas: «Vivimos en un mundo hostil a muchas cosas» El gijonés Nacho Vegas, en una calle de Oviedo. / DAMIÁN ARIENZA Tras su éxito en San Mateo, el cantante gijonés inicia la gira de su último disco, 'Violética', que lo llevará por todo el país E. P. OVIEDO. Lunes, 24 septiembre 2018, 00:56

El cantante Nacho Vegas, que está a punto de iniciar una extensa gira para presentar su último disco, 'Violética', que lo llevará por varias ciudades del país, aseguró ayer que no pretende hacer canciones tristes, pero que le surgen inevitablemente, porque «vivimos en un mundo hostil a muchas cosas que son el motor de nuestras vidas, como el amor o la música».

«A veces tenemos que lidiar con la infelicidad y muchas veces las canciones son las que nos hacen hablar de ella para ponérnosla enfrente y para poder combatirla», explicó Vegas tras su último éxito en las fiestas ovetenses de San Mateo, para añadir después que eso es lo que está en el germen de muchas composiciones. Porque, aunque resulta «incómodo» hablar de cosas que dan pudor, que resultan vergonzosas, para eso existen la música y la literatura.

El cantante gijonés subrayó, asimismo, que el crisol de estilos que se pueden encontrar en 'Violética' fue surgiendo en el proceso de elaboración del disco, ya que tuvo tiempo para tratar los temas «con mimo», aunque le interesaba que el álbum fuera heterogéneo, no perder la parte personal de sus canciones, lo que tiene de reconocible su estilo.

Como ejemplo puso a Stephin Merritt, de The Magnetic Fields, para asegurar que le gusta mucho cómo hace temas de estilos diferentes sin perder su personalidad. «Era lo que quería que ocurriera con este disco», en el que están todas las músicas que le interesan sin renegar de las influencias de las que ha bebido desde muy joven y que son las que más le han marcado.

Y es que, desde su punto de vista, no hay música rock y folk, sino que el rock no deja de ser «una más de las vertientes de la música popular», subraya, a lo que añade que, en cuanto al contenido, también ha hecho lo mismo, mezclando canciones más íntimas y otras que apelan a lo colectivo o lo social.

'Violética' es un álbum doble en su edición en CD y triple en su edición de vinilo, aunque Vegas no cree que en estos tiempos en los que la música se consume más en formato digital esto suponga «un acto de resistencia»: «Uno hace los discos que cree que tiene que hacer y este álbum pasó por diferentes fases». Y, además, explicó que con este trabajo no funcionó lo de dividir cada disco de forma diferenciada, sino que hizo una secuencia para que funcionase como si fuera uno solo. «Por eso se puede escuchar de esa manera y me preocupó el que hubiera canciones que articulen las dos mitades del disco. En este caso, la versión de Violeta Parra».