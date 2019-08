El nuevo Farinelli, «un regalo» para los Zapico El director musical, Aarón Zapico, en el escenario al frente de Forma Antiqva, junto al contratenor Carlos Mena y al actor Miguel Rellán. / IÑAKI MARTÍNEZ Forma Antiqva interpreta ritmos barrocos a los que Carlos Mena pone voz, para acompañar a Miguel Rellán en un limpio monólogo La obra sobre la vida del popular castrato se estrena hoy en el Festival de Verano de El Escorial AIDA COLLADO GIJÓN. Miércoles, 7 agosto 2019, 00:24

Música barroca para acompañar a un indiscutible de las tablas durante un monólogo que bebe de las raíces mismas del teatro y revive a uno de los castratos más famosos de todos los tiempos. Suena a droga dura para los amantes del género. Y, sin embargo, defienden quienes han hecho posible que 'Yo, Farinelli, el capón' se estrene hoy en el Festival de Verano de El Escorial, se trata de un trabajo tan contemporáneo como la defensa de la diversidad, la ambigüedad o la tolerancia que dan forma al siglo XXI. Miguel Rellán y el contratenor Carlos Mena dan vida a Carlo Broschi (1705-1782), más conocido como Farinelli, a órdenes de Manuel Gutiérrez Aragón. La dirección musical lleva firma asturiana y corre a cargo del langreano Aarón Zapico. De hecho, es su grupo, Forma Antiqva, el que interpreta las 25 piezas que acompañan a los textos y oscilan entre «los treinta segundos y los ocho o diez minutos de duración». Eso, además de llevar a las tablas las cinco arias que el italiano, al servicio del primer Borbón, cantaba cada noche al rey.

«Es un regalo», resume Aarón Zapico, sin dulcificar un proyecto «muy complejo y difícil, que da una vuelta de tuerca a lo que se está haciendo ahora mismo en el campo de la música clásica». El director musical toma ingredientes de hace trescientos años y los cocina, los reinterpreta y les da un contexto «plenamente contemporáneo». Más allá de las complejas definiciones técnicas, explica, «no deja de ser un hombre contando una historia». Una historia que humaniza «a uno de esos dioses» que son los grandes de la música, que muestra al público su fragilidad. Un punto, en su opinión, «muy interesante, en estos tiempos en los que las redes sociales solo muestran la parte buena y obvian los fracasos».

Zapico dirige una música «elegida muy cuidadosamente, adaptada no solo al texto, sino también al escenario, al ambiente», apta para todos. Una obra que le encantaría ver en Asturias. De momento, de Madrid viajan directos a Santander, donde actuarán el viernes. En la capital cántabra se quedará Forma Antiqva los días 10 y 11 de agosto para ofrecer un cóctel barroco a la intemperie con 'Vivaldi in the park'.

En cuanto a 'Yo, Farinelli, el capón' queda claro que no se trata de una obra de teatro al uso. El esquema es distinto a cualquier otro. Original, pero sencillo: Rellán se luce en un monólogo que repasa la vida del castrato. Recoge su llegada a la corte de Felipe V, donde permaneció más de dos décadas. Los recuerdos del hombre que introdujo la ópera en España se van intercalando con las cinco arias que debía cantar cada noche al depresivo monarca -y ahí quien se luce es Carlos Mena-, para rescatarle de su apatía.

El primer gran divo

La obra rescata el testimonio de una de las figuras más importantes del barroco europeo y español. Desde su niñez y castración en Nápoles pasando por sus triunfos en las distintas cortes del continente, hasta su consagración como el primer gran divo de la historia y su retiro a la España de la época para que su voz actuase de tratamiento a los vaivenes emocionales de Felipe V. Terapia musical, a sugerencia de su segunda esposa, Isabel de Farnesio.

Los detalles de la estancia ibérica del posmoderno Farinelli fueron recogidos en la novela del periodista y escritor Jesús Ruiz Mantilla, de la que ahora toma título esta peculiar obra teatral, publicada en 2008 y reeditada hace un par de años. Fue él quien se empeñó en ensamblar la pieza enmarcada en el teatro musical barroco, bajo la dirección de Gutiérrez Aragón; en que lo cantara Meana, lo interpretara Rellán y lo tocase Forma Antiqva. Concedido.