El violonchelista Nicolás Altstaedt fue el primer solista de la temporada de abono de la OSPA José Simal
La OSPA, en el Teatro Jovellanos

Por los caminos de Schubert

Nuno Coelho y el excelente violonchelista Nicolás Altstaedt inauguran en el Teatro Jovellanos de Gijón la temporada de abono de la OSPA

Ramón Avello

Ramón Avello

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:06



Bajo la dirección de Nuno Coelho se abrió ayer la Temporada 2025-2026 de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) en el ... Teatro Jovellanos de Gijón. Programa muy atractivo, compuesto por el 'Concierto para violonchelo y orquesta' de William Walton, compositor inglés del siglo XX y, junto con Britten, una de las cabezas visibles del renacimiento musical británico, y la 'Novena Sinfonía en do mayor' apodada 'La grande', de Franz Schubert. Este concierto inaugural contó con numerosos asistentes, entre los que se encontraba la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. Prácticamente el entresuelo estaba completo y el patio de butacas tendría una ocupación de tres cuartas partes.

