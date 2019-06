El ovetense Marcelo Ré, un genio del violín con diez años 01:13 El joven prodigio ovetense de 10 años, Marcelo Ré, en su casa, con el instrumento de cien años que pronto dejará de utilizar en favor de uno del siglo XVII. / ÁLEX PIÑA El luthier Daniel García cede un valioso instrumento del XVII a Marcelo Ré, de diez años, que se mudará en 2020 a Madrid para continuar su formación ALBERTO ARCE Domingo, 2 junio 2019, 05:48

No le gusta mucho que le llamen 'prodigio', pero tiene 10 años y su meta es convertirse en el mejor violinista del mundo. Marcelo Ré (Oviedo, 2009) es solo un niño, pero ya ha demostrado un virtuosismo precoz cuando coge el violín. Su apellido lo anticipa. Toca la 'Abeja' de Schubert sin despeinarse demasiado y a pesar de su corta edad ya está acostumbrado a lidiar con los nervios de salir a escena ante un auditorio abarrotado. Su secreto, «estudiar mucho y prestar atención en clase». O al menos eso dice. Para él es «fácil», se lo toma como un «juego». Uno que se convierte en una expresión muchísimo mayor según avanza la partitura. Ahora, el pequeño de los Ré, que tiene en Argentina otros dos hermanos mayores, Pedro y Pablo, de 30 y 31 años, está de enhorabuena: en menos de una semana recogerá en Madrid una auténtica joya. El luthier madrileño Daniel García le ha cedido un valioso violín de 1680, uno de escala más corta de lo habitual, perfecto para los dedos pequeños. Y por delante, un calendario de conciertos que le llevará a lo largo de toda Asturia, con escala, claro está, en Argentina, el país natal de su familia.

Cuando apenas tenía dos años, sus padres, aficionados a la música pero ninguno de los dos profesionales, le regalaron un pequeño violín que 'Marcelito' (apelativo cariñoso de su padre Alberto) ignoró completamente. Se animó hace tan solo tres años (que se cumplirán en el mes de julio) en una actuación del colegio cuando vio a sus otros compañeros tocando algunos instrumentos. Y de qué manera. «Me gusta mucho y toco todos los días», relata el pequeño. Tanto le atrapó el instrumento, más que nunca desde que se refieren a él como genio precoz, que cada día lo toca dos horas después de las clases con tres profesores distintos (uno para cada técnica): Alexander Detísov, Saul Fuego y Sandrina Carrasqueira. Los fines de semana la práctica se triplica.

Para su padre, Alberto Ré, que asiste cuidadoso a todos y cada uno de los ensayos de su hijo, tener a un prodigio en casa se vuelve complicado en ocasiones. «Es muy inquieto, se aburre con facilidad si no se siente estimulado. En la escuela saca sobresalientes y nunca trae tareas». Además, abunda, «no está todo el día con el teléfono móvil o con la tablet y los videojuegos, prefiere el violín».

Así empezó todo. «Solía hacer hípica, pero me cansé de las caídas, los pisotones y de que un potro un día me diese una coz en la barriga», comenta el pequeño. «Mis padres me dieron a elegir entre varios instrumentos, pero elegí el violín por cómo suena, es más dulce», explica. Es su juego preferido, y hasta ha roto algunos arcos cuando las notas no salían con la precisión buscada. Pero de esto hace ya algún tiempo. Con tan solo diez años, el joven Ré no busca la precisión, ya la tiene. Busca el «sonido» adecuado. Ese que, en sus palabras, caracteriza a algunos de sus ídolos como David Garrett o Alexander Detísov (uno de sus maestros).

«La técnica es muy difícil», admite; sin embargo, no es lo que más le preocupa. Ya no es un aprendiz y, como tal, su camino en busca del sonido distintivo ya ha empezado. En estos momentos toca un violín de al menos cien años de antigüedad (aún le faltan varios días para recoger el precioso instrumento en la capital de España), y a «este es fácil hacerlo sonar». No tanto como otros, matiza, con los que ha tocado antes. Aun así, Marcelo quiere encontrar «el sonido perfecto». Es muy joven, pero ya persigue la excelencia. Un timbre único que le asemeje al de sus violinistas favoritos.

No obstante, y aunque la música clásica sea una parte fundamental en su vida, el niño también aprecia la electricidad. «Me encantan grupos como Queen o Guns N' Roses», clama al que ya apodan como 'pequeño Paganini'. ¿Y de chicas, hablamos. «Pues no tengo novia, pero tampoco lo diría, porque si se entera mi madre...» Mientras lo hace y no, su próximo paso, ahora que está a punto de finalizar el curso escolar, será mudarse a Madrid con su familia durante el año próximo a continuar con su formación musical.