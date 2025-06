Paco Montalvo es un violinista cordobés que ha llevado el flamenco a otra dimensión con ese instrumento en el que se ha formado desde ... que era un crío. Ha mamado y vivido música en su casa de toda índole y eso le ha convertido en un amante de la fusión que tiene en Paco de Lucía a su gran referente. Este viernes llega al Teatro Jovellanos con su espectáculo 'Grandes clásicos 2.0'.

–¿Usted qué tiene de clásico? ¿Qué de flamenco? ¿Qué de contemporáneo?

–Tengo un poquito de todo. De clásico tengo la formación, empecé de muy pequeñito a tocar el violín como un juego y tengo una buena formación por toda Europa y casi todo el mundo, en EE UU también. De hecho, mi carrera empezó dando conciertos en la música clásica. El flamenco es algo con lo que he convivido desde pequeñito. Soy cordobés y a cien metros de la casa en la que vivíamos en mi infancia había una peña flamenca, mi tía bailaba, de modo que también lo he tenido de cuna. Esa es la mezcla de estilos y culturas que he tenido en casa.

–Vamos, un cóctel bien sabroso.

–Es un cóctel muy bonito en el que se mezclan y fusionan estilos que aparentemente son muy diferentes, porque lo son, pero también tienen puntos en común. A mí siempre me gusta explicar que cuando hago algo de música clásica y lo llevo al violín flamenco, me apasiona disfrutar de las armonías y melodías llevadas por el ritmo del flamenco. También me encanta la sensación de llevar obras populares flamencas y de folclore popular andaluz al violín flamenco a través de esa voz principal. Es una mezcla única y diferente y está gustando muchísimo, desde que lancé mi primer disco hace ya muchos años no he parado de hacer giras.

–Es curioso que una de las personas que más ha influido en su carrera es un guitarrista.

–Pero no es cualquier guitarrista. Estamos hablando de Paco de Lucía y él trascendió en el mundo de la música y la cultura a ser un simple guitarrista, al final es una personalidad en toda regla. A mí me gustaba incluso escucharle en sus entrevistas. Y a nivel musical fue una inspiración. Cuando yo decidí cumplir mi sueño de hacer flamenco con violín empecé a investigar y a buscar violinistas que lo hicieran pero ninguno lo hacía como yo quería, que era como Paco de Lucía, con ese protagonismo de hacer que el violín cantara.

–¿Cómo da con ese punto?

–Por un lado fue muy natural, pero siempre hay prueba-error, vas construyendo, dibujando lo que te gusta. Como he convivido siempre con estas dos músicas, el proceso ha sido sencillo. Pero tener que arreglar y adaptar las canciones para mi instrumento, requiere trabajo y destreza y me llevó un tiempo. No quiero que la gente se confunda, yo no soy un flamenco puro original, hago algo nuevo y bebo de los dos mundos, y a la hora de fusionar y mezclar hay un cóctel diferente y difícil de explicar, lo mejor es verlo.

–¿Qué dicen de usted los puristas de lo uno y lo otro?

–Mi música y mi estilo le gusta a gente que no se ha interesado en su vida ni por la música clásica ni por el flamenco. Pero a los clásicos y les flamenco les parece algo exótico. Muchos me preguntan cómo puedo hacer unas alegrías con el violín y que a veces parezca una guitarra o me dicen cómo puedo hacer 'Sevilla' de Albéniz por bulerías. Para mí eso es lo bonito.

–Entiendo que es sorprendente para mucho público.

–Totalmente, al final es una novedad. Este año llevo más de treinta conciertos, hemos hecho algunos muy especiales como el del Palau de la Música de Barcelona y está siendo una gira muy bonita. Ahora que me toca Asturias me apetece mucho, porque he estado ahí en muchas ocasiones en la Escuela de Música de la Fundación Príncipe de Asturias, la última vez di una conferencia para los alumnos.

–Están muy de moda los violinistas, se están metiendo en escenarios más populares.

–Gracias a la labor de grandísimos artistas como Ara Malikian o David Garrett se está abriendo un camino muy bonito. Yo siempre digo que el violín es un instrumento con toda el poder de emocionar, porque tiene la capacidad de cantar y el virtuosismo del violín clásico. Ahí hay una mezcla que si se sabe utilizar bien, sacándolo del encasillamiento que pueda tener la sociedad sobre un violín clásico, es increíble el efecto.

–En este ámbito hay mucho por hacer.

–Hay muchísimo. Conforme van pasando los años, desde que empecé a sacar el pie del tiesto, aparte del flamenco y el clásico también he tocado otros estilos llevándolos a mi sitio personal, el bolero, el tango... Hay un camino abierto que es casi infinito, esos estilos musicales se prestan a todo tipo de fusiones y siempre que se haga con gusto y maestría todo es bueno. Al final la música es evolución y saber escoger lo bueno que tenemos para que cada artista pueda hacer su propio camino.

–¿Muchísimos ingredientes le faltan todavía a su cóctel entonces?

–Muchísimas cosas, toda una vida por delante.

–Actuó muy joven en Nueva York, ¿cómo advierte la consideración del flamenco fuera de nuestras fronteras?

–Cada vez que salgo noto el cariño y me he llevado aplausos bestiales. Nos ven como algo exótico y como una música de gran calidad, valoran mucho nuestra cultura. Pero aquí en España es igual. El esfuerzo radica en poder llevar mi música a todos los lugares posibles, tanto en España como fuera. Pero para mí es muy especial poder representar a mi tierra, me pone la piel de gallina.

–¿Cómo es el espectáculo que vamos a ver y oír?

–Lo presenté ya hace casi un año en el Teatro Real de Madrid. En el escenario me acompañan unos fenómenos, con guitarras flamencas, palmeros, una bailaora espectacular, yo toco para ella y ella baila para mí, se crea algo mágico, nos dicen que somos uno en el escenario. También hay un percusionista que imprime fuerza y emoción. 'Grandes clásicos 2.0' se nutre de composiciones propias, obras clásicas que he llevado al flamenco y obras populares y flamencas que he llevado al violín flamenco por primera vez, como los tangos que cantaba Camarón o los tanguillos de Cádiz.