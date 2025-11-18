Paul McCartney saca una nueva canción que protesta contra la Inteligencia Artificial El antiguo miembro de The Beatles ha aportado una bonus track al disco 'Is This What We Want?'

Paul McCartney ha sacado una nueva canción. Y en este caso es una canción muy especial porque se trata de una canción silenciosa. Se llama Bonus Track, dura 2 minutos y 45 segundos y en ella no suenan ni voces ni instrumentos, sólo silencio y algún ruido (pasos, crujidos...) que se coló en el estudio en el que fue grabada.

Se trata de una canción que quiere protestar contra el uso de la Inteligencia Artificial en el mundo de la música y que se incluirá precisamente como bonus track en el disco 'Is This What We Want?' (¿Es esto lo que queremos?) que ya se publicó en febrero de este año. Ahora vuelve a reeditarse con motivo de esta nueva incorporación. También saldrá en versión vinilo.

El disco 'Is This What We Want?' esta planteado desde el principio como una protesta activa de diversos artistas que insta al gobierno británico a «no legalizar el saqueo musical en beneficio de las empresas de IA». El ejecutivo laborista quiere presentar un proyecto de ley destinado a aplicar una excepción a la ley de derechos de autor para facilitar el uso de contenidos creativos con el fin de entrenar modelos de IA. Así, las empresas tecnológicas ya no necesitarían la autorización de los autores ni remunerarlos.

Los nombres de las canciones que componen el disco son las palabras que componen la frase: «the British government must not legalise music theft to benefit AI companies», «el Gobierno británico no debe legalizar el robo de música para beneficiar a las empresas de inteligencia artificial». Ahora se sumará Bonus Track, de Paul McCartney.

El miembro de The Beatles ya mostró su desacuerdo con la ley a principios de año: «Cuando éramos niños en Liverpool, encontramos un trabajo que nos encantaba, pero que también pagaba las facturas». A diferencia de lo que ve en la actualidad: «Hay chicos jóvenes, chicas, que escriben una canción preciosa y no son sus dueños ni tienen nada que ver con ella. Y cualquiera que quiera puede robarla», reflexionó McCartney.

También se preguntaba sobre el destino del dinero que genera la industria musical actual: «La verdad es que el dinero va a alguna parte. Y llega a las plataformas de streaming. Alguien lo recibe, y debería ser la persona que lo creó. No debería ser sólo un gigante de la tecnología. Alguien cobra, así que ¿por qué no va a ser el tipo que se sentó a escribir 'Yesterday'?».

Algunos de los artistas que también participaron en el disco son: Pet Shop Boys, Kate Bush, Hans Zimmer, Sam Fender, Annie Lennox, Damon Albarn, Jamiroquai o Max Richter.