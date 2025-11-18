El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
Paul McCartney ha querido formar parte del disco en protesta contra la IA 'Is This What We Want?'

Paul McCartney saca una nueva canción que protesta contra la Inteligencia Artificial

El antiguo miembro de The Beatles ha aportado una bonus track al disco 'Is This What We Want?'

José Luis Ruiz

José Luis Ruiz

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

Paul McCartney ha sacado una nueva canción. Y en este caso es una canción muy especial porque se trata de una canción silenciosa. Se llama Bonus Track, dura 2 minutos y 45 segundos y en ella no suenan ni voces ni instrumentos, sólo silencio y algún ruido (pasos, crujidos...) que se coló en el estudio en el que fue grabada.

Se trata de una canción que quiere protestar contra el uso de la Inteligencia Artificial en el mundo de la música y que se incluirá precisamente como bonus track en el disco 'Is This What We Want?' (¿Es esto lo que queremos?) que ya se publicó en febrero de este año. Ahora vuelve a reeditarse con motivo de esta nueva incorporación. También saldrá en versión vinilo.

El disco 'Is This What We Want?' esta planteado desde el principio como una protesta activa de diversos artistas que insta al gobierno británico a «no legalizar el saqueo musical en beneficio de las empresas de IA». El ejecutivo laborista quiere presentar un proyecto de ley destinado a aplicar una excepción a la ley de derechos de autor para facilitar el uso de contenidos creativos con el fin de entrenar modelos de IA. Así, las empresas tecnológicas ya no necesitarían la autorización de los autores ni remunerarlos.

Los nombres de las canciones que componen el disco son las palabras que componen la frase: «the British government must not legalise music theft to benefit AI companies», «el Gobierno británico no debe legalizar el robo de música para beneficiar a las empresas de inteligencia artificial». Ahora se sumará Bonus Track, de Paul McCartney.

El miembro de The Beatles ya mostró su desacuerdo con la ley a principios de año: «Cuando éramos niños en Liverpool, encontramos un trabajo que nos encantaba, pero que también pagaba las facturas». A diferencia de lo que ve en la actualidad: «Hay chicos jóvenes, chicas, que escriben una canción preciosa y no son sus dueños ni tienen nada que ver con ella. Y cualquiera que quiera puede robarla», reflexionó McCartney.

También se preguntaba sobre el destino del dinero que genera la industria musical actual: «La verdad es que el dinero va a alguna parte. Y llega a las plataformas de streaming. Alguien lo recibe, y debería ser la persona que lo creó. No debería ser sólo un gigante de la tecnología. Alguien cobra, así que ¿por qué no va a ser el tipo que se sentó a escribir 'Yesterday'?».

Algunos de los artistas que también participaron en el disco son: Pet Shop Boys, Kate Bush, Hans Zimmer, Sam Fender, Annie Lennox, Damon Albarn, Jamiroquai o Max Richter.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  3. 3 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  4. 4 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  5. 5 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  6. 6

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  7. 7

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  8. 8 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  9. 9 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  10. 10

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Paul McCartney saca una nueva canción que protesta contra la Inteligencia Artificial

Paul McCartney saca una nueva canción que protesta contra la Inteligencia Artificial