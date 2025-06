Cantautor comprometido y reconocido por unas letras cargadas de significado que, por qué no, también se pueden bailar, Pedro Pastor (Madrid, 1994) llegará mañana ( ... 20 horas) a Llangréu acompañado de su banda, Los locos descalzos, dentro de una gira que le está llevando a tocar por los teatros de todos los rincones del país.

–Está presentando su último disco. ¿Cómo ha evolucionado sobre el escenario desde que salió hasta ahora?

–La verdad es que las canciones, cuando se ruedan, siempre cogen otros matices. Pero nosotros trabajamos los discos en directo, en bloque. Para ello hay una preproducción muy potente y muy profunda en la que las canciones quedan bastante cerradas. Aunque luego puedan sufrir variaciones y nuevos arreglos, la realidad es que, normalmente, no suelen cambiar tanto. El 'setlist' sí que se va modificando, vamos cambiando algunas canciones, sacando, probando...

–Sus letras están cargadas de mensaje social y compromiso. ¿Cómo siente que responde el público asturiano a ese tipo de propuestas?

–El público asturiano está alineado con este tipo de canción. Y especialmente a donde vamos ahora, la cuenca minera tiene una cultura social, una cultura humanista y política muy arraigada. Y eso se nota cuando uno va cantar. El público recibe estas canciones y vibra con ellas de una manera especial.

–¿Cómo conviven el Pedro que compone solo con guitarra y el que lidera una banda con un ritmo más bailable?

–Naturalmente, porque en mi caso es la música que escucho. Siempre me ha encantado la música del Caribe, escuchaba mucha salsa, mucha música para bailar. Y aunque venga de la escuela de la trova y haga las canciones solo con mi guitarra, hace tantos años que estamos con la banda que también las canciones las imagino: me imagino el resultado final o cómo quiero que lleguen a la meta. Lo bueno de hacer las canciones es que le puedo dar muchísima importancia a la letra, al mensaje, y luego sumarle los elementos del resto de la banda para que tengan otra dimensión, otra fuerza, otro espíritu. Y los conciertos se traducen en eso, en una montaña rusa donde hay canciones muy profundas y hay canciones muy potentes y muy bailables.

–¿Qué canción cree que representa mejor el momento en el que está ahora mismo?

–'Sapiens', que es una canción del último disco, es una canción que tiene un mensaje contundente y muy directo, incluso mordaz, y musicalmente flirtea con el 'soukous', que es una música del Congo que también llega a las costas del Caribe colombiano. Creo que refleja el punto de investigación en el que estamos: hacer música profunda, incluso política, pero musicalmente bastante divertida y animada.

–¿Siente que hay una nueva generación de cantautores que comparte una visión común? ¿Se siente parte de un movimiento?

–Formamos parte, pero otra cosa es que luego, con los años, cada uno haya tomado su camino y no tengamos esa unión, o no nos veamos tanto como nos veíamos antes y no compartamos tanta visión como compartíamos antes.

–¿Qué le diría a alguien de Llangréu que aún duda si venir al concierto?

–Que es un ritual bastante especial. Es algo muy genuino lo que hacemos en vivo, una cosa muy íntima pero en realidad muy plural, muy ociosa, reflexiva. Yo creo que la versatilidad que tiene nuestro directo es algo que el público valora mucho. Llevamos muchos años tocando, hemos hecho muchísimos conciertos, nos sentimos muy cómodos en el escenario y eso se traduce. Así que, si alguien se lo está pensando, que no dude.