Concert D'Astrée, durante su recital en el Auditorio. Pablo Nosti

Pergolesi y el arte de conmover

Magistrales interpretaciones del Concert d'Astrée dirigido por Emmanuel Haïm con Emöke Baráth y Carlo Vistoli como solistas

Ramón Avello

Ramón Avello

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:01

Comenta

Como dijo el poeta, en la música, hasta el dolor consuela, porque es bello. Y para belleza triste, apasionada y sublime, la que el martes ... nos trajo al Auditorio Príncipe Felipe el Concert d'Astrée, el conjunto creado y dirigido desde hace un cuarto de siglo por Enmanuel Haïm. El programa, de una gran fuerza emocional, estaba elaborado sobre dos pilares. Uno, geográfico y estilístico: la escuela napolitana del setecientos, caracterizada por el cromatismo melódico, y la expresiva sencillez vocal, con compositores como los Scarlatti y Pergolesi. El otro pilar, con un acusado trasfondo religioso, era la exaltación y gloria de la Virgen María, a través de los himnos sobre el 'Salve Regina', de Domenico Scarlatti y Leonardo Leo, y el 'Stabat mater' de Pergolesi, compuesto sobre la secuencia medieval que narra el dolor de la Virgen al contemplar a su hijo en la cruz.

