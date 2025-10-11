El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Julieta yace tendida en uno de los momentos finales de esta ópera. Iván Martínez

Julieta arrebatadora

La emoción de la noche estuvo en las voces: Ismael Jordi bordó en el último acto su papel de Romeo y el broche de oro lo puso su coprotagonista, interpretada por Génesis Moreno

Ramón Avello

Ramón Avello

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:51

La ópera no son voces que cantan, sino un drama en el que la música, y singularmente el canto, ocupan un papel central. Cuando ... drama y música van de la mano, en la sensibilidad del espectador se provoca algo esencial, que es la emoción y también la empatía con los personajes. Por ejemplo, cuando un espectador se identifica con Julieta y comparte su emoción cuando con voz metálica dice «El odio es la cuna de este amor fatal. ¡Que el ataúd sea mi lecho nupcial!», estamos ante ese proceso de empatía y emoción.

