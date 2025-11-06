El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, y el concejal de Cultura de Carreño, David González.

El Reguerada Fest llegará a Candás el próximo fin de semana

Ferla Megía y Herbamora pondrán música al festival, que también cuenta con actividades dirigidas al público infantil y juvenil

E. C.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:42

Comenta

Vuelve a Candás el Reguerada Fest. La cuarta edición de este evento se celebrará en la villa marinera los días 14, 15 y 16 ... de noviembr. El director general de Acción Cultural, Antón García, ha presentado hoy este evento, que rinde homenaje con su nombre a Antón de Marirreguera, autor nacido en Carreño que escribió la que está considerada como la primera obra literaria en asturiano que se conserva.

