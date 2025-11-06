El Reguerada Fest llegará a Candás el próximo fin de semana

Vuelve a Candás el Reguerada Fest. La cuarta edición de este evento se celebrará en la villa marinera los días 14, 15 y 16 ... de noviembr. El director general de Acción Cultural, Antón García, ha presentado hoy este evento, que rinde homenaje con su nombre a Antón de Marirreguera, autor nacido en Carreño que escribió la que está considerada como la primera obra literaria en asturiano que se conserva.

El programa incluye actividades para todos los públicos, entre las que se incluye una feria, charlas, recitales literarios, visitas guiadas, conciertos y talleres. La Fábrica de Ortiz acogerá la mayoría de estas actividades, en las que participarán una veintena de entidades y que supondrá un punto de encuentro en torno a la cultura, la gastronomía y el mundo empresarial en asturiano.

Durante las tres jornadas habrá espacio para charlar sobre la oralidad, la empresa o la escritura en la cultura asturiana, pero también para disfrutar de la poesía a través de dos recitales o para participar en los talleres sobre baile tradicional o cerveza artesana, en un showcooking o en visitas guiadas por Candás.

Ferla Megía y Herbamora pondrán música al Reguerada Fest, que también cuenta con una programación para el público infantil y juvenil, con talleres sobre lenguaje cinematográfico, creación de juegos de mesa o literarios, cuentacuentos y la representación del espectáculo Al rodiu'l horru de É Vero Teatro.