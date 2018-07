Resaca triunfal

Los dieciséis exconcursantes de 'Operación Triunfo 2017' que anoche actuaron en el parque de los Hermanos Castro ofrecieron mucho más que un espectáculo lleno de emoción y buen rollo de casi tres horas de duración. Lo vivido dentro del recinto de Gijón Life roza lo indescriptible: que más de 10.000 personas canten al unísono la treintena (larga) de canciones que conformó el repertorio y enmudezca en los momentos clave no lo logra cualquier artista y mucho menos que sus acciones sobre el escenario y sus mensajes calen tan hondo hasta en quienes ni siquiera están en la ciudad siguiendo el concierto.

El concierto de 'OT' en Gijón llegó a ser uno de los temas más comentados en Twitter a partir de la medianoche. Aitana, Cepeda, Marina y Raoul se repartieron buena parte de los 'tuits' escritos en las últimas horas, si bien el gran protagonista fue Agoney. Él, que cantó con mucha garra a la 'Eloise' de Tino Casal, despertó a su público tras dejarse entrever que está ultimando el lanzamiento de su primer trabajo. «Soy TT solo por el Hype que ha dado Mimi sobre mi single? realmete quieren escucharlo» (sic), escribió al término del concierto. Entre eso, gritar bien fuerte junto a Raoul el lema que ya han dejado para la historia, «por el amor, la libertad y la visibilidad» tras cantar juntos 'Manos vacías', y por darse un beso con Nerea (su mejor amiga dentro de la academia) y Cepeda, el 'triunfito' canario ha recibido miles de mensajes.

En directo los recibieron Alfred y Amaia y Aitana y Cepeda, las dos parejas salidas del concurso. Sus seguidores, que ayer se contaban por miles y exhibían pancartas para demostrarlo, aprovechaban cada una de sus apariciones para pedirles que hicieran público su amor. «¿Hacemos un trato? Nosotros nos besamos si todos los que estáis aquí cogéis a quien tengáis al lado y hacéis lo mismo», bromeó el catalán, cuya novia, con la que representó a España en el último festival de Eurovisión, apuntó que podían dejarlo para el final, «para poner un broche épico», río. Tierno fueron los momentos en los que cantaron juntos 'La la land' y 'Tu canción', así como romántica quedó también la presentación que Aitana hizo de Cepeda antes de cantar juntos 'No puedo vivir sin ti'. «Ahora viene una canción que es muy guay y, bueno, ya no sé cómo presentarla porque no sé si me paso o me quedo corta. Las cosas se saben y, bueno, vosotros ya lo sabéis todo, así que, que salga Cepeda», dijo, y se desató la locura entre el público.

La música hizo el resto. Incluso en forma de sorpresa para los propios chicos. Tras los bises, cuando ya todos pensaban que habían acabado, empezó a sonar 'Ya no quiero ná', el tema que Mimi (primera expulsada) canta y baila con Lola Índigo, la 'girl band' que lidera. La fiesta ahí fue máxima, y siguió a continuación con 'Teléfono', el primer 'single' en solitario de Aitana, estrenado tan solo dos días antes. Bailaron los chicos y bailó el público. Se acabó la fiesta y empezó el movimiento en redes sociales. Un concierto, el vivido en la noche del domingo, que no se olvidará fácilmente.