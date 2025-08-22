El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Serán 20.000 personas las que a diario pasen por el recinto festivo de Arriondas.

El río de la fiesta se desborda

Festival ·

El Riverland cierra con 20.000 personas cada día el verano festivalero por todo lo alto con la música urbana como eje. Hay otras propuestas en un fin de semana que promete

A. F.

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 21:25

Llega el Riverland a Arriondas. Ayer alzó el telón a tres días de locura por la música urbana que prometen. La zona de descanso está ... a rebosar y el escenario se llena de música de la mano de artistas como Judeline, Agusfortnite2008+Stiffy, Albany, Ardo440, Barry B, BB Trickz, Bon Calso, D Valentino y Disobey, que configuran un programa amplio y ecléctico.

