El río de la fiesta se desborda

Llega el Riverland a Arriondas. Ayer alzó el telón a tres días de locura por la música urbana que prometen. La zona de descanso está ... a rebosar y el escenario se llena de música de la mano de artistas como Judeline, Agusfortnite2008+Stiffy, Albany, Ardo440, Barry B, BB Trickz, Bon Calso, D Valentino y Disobey, que configuran un programa amplio y ecléctico.

Ampliar Ambiente de fiesta en la zona de acampada.

Pero la música no lo es todo. Quienes se acercan a Coviella, el lugar donde se levanta el efímero recinto festivo, buscan también el encuentro con los amigos y con la naturaleza, buscan disfrutar de los días y las noches en las zonas de descanso y acampada y en las playas fluviales, con una buena comida y una cañita bien fresca.

La experiencia festivalera se guía por la música pero va mucho más allá de ella. Bien lo saben los asiduos de esta cita, muchos de cuales hacen un sinfín de kilómetros para disfrutar de Asturias. Son 20.000 las personas que cada día tomarán el recinto. Pero cierto es que la dosis musical es inmensa, con presencia anoche en el escenario de artistas como el argentino Zell y su paisano trapero Turrobaby. Love Yi, Jojuu o Ralphi Choo también se subieron a una fiesta que dejó hueco para los dj de la mano artistas como Lucía Reina, Los Xavales o Selecta.

Ampliar El amor se asoma a las playas fluviales antes de que suene la música.

Hoy y mañana, más y mejor, con la presencia Albany, D. Valentno, BB Trickz, El Bugg, El Virtual, Greta, Juicy Bae, Metrika, Murk, Neopistea, Raly, Rusowsky, Ultralágrima y Ven'nus, entre otras propuestas. Y aún quedará el domingo con Yung Beef y Sticky M. A. en el cartel para el fin de fiesta.

Más festivales

No este el único festival de este fin de semana. El jueves arrancó el Regodón, que es antesala del Descenso Folklórico del Nalón, que se celebrará hoy en Laviana. Ayer actuaron Juanillous Blus Probes y el beatboxer Grison. Hoy la música correrá a cargo de Manny Calavera y DJ Faby y el domingo será el turno de Vicente Díaz, Silvia Joyanes y Cassettres.

También este viernes arrancó el Finde Grande en Playa Madre, en el concejo de Caravia. La Fuga, Ultraligera, Colectivo Panamera, Carlos Ares, Puño Dragón y Lorreine se alían con una fiesta que estará muy viva y movida hasta la noche de este sábado.